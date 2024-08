Gerald Drummond y el detalle que hizo llorar a su mamá

Gerald Drummond, atleta nacional que llegó hasta las semifinales en los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de París 2024, dio todo en la pista, pero hubo un detalle en particular que llenó el pecho de su madre, Karol Hernández, de orgullo y la hizo llorar.

La familia de Gerald Drummond viendo la competencia de los 400 metros con vallas. (Cortesía )

Antes de que iniciara la carrera, a la mamá del atleta le escribieron del Comité Olímpico Internacional y le dijeron que querían hacer un “en vivo”, con ella y con familiares de Gerald luego de la competencia.

La emoción que sintió doña Karol la hizo llorar a falta de una hora esperando el momento. A ese llanto, debe sumarle el de felicidad que sintió antes, durante y después de la carrera.

El costarricense ocupó el sétimo lugar en su heat eliminatorio y no pudo clasificar a la final. Hizo un tiempo de 49.68 segundos, su mejor marca es de 48:58. No obstante, el pueblo de Costa Rica aplaudió su actuación.

“Lloré en la mañana, cuando me llamó la organización de París, y me dijeron que lo iban a poner después de la competencia. Varias veces había visto que ponen a los familiares, pero solo a los que ganaban una competencia. Me sentí muy orgullosa”, manifestó.

El asunto funciona así, la organización escoge al azar algunos atletas cuyos familiares no pudieron ir a París para que puedan conectarse inmediatamente después de la carrera para intercambiar algunas palabras. Las personas deben estar conectadas media hora antes.

En la casa de doña Karol, en Mozotal de Guadalupe, se reunieron un montón de personas, entre familiares y vecinos, que siguieron con mucha emoción las incidencias y que al final pudieron ver esa primera reacción del atleta.

“Todos les dijimos que estábamos muy orgullosos y él se puso a llorar”, manifestó doña Karol, todavía con la emoción a flor de piel.

Doña Karol contó que pidió permiso en el trabajo para poder salir a las 10 a. m. y llegar apenas para ver la carrera. En el apuro, no pudo prender las velitas que siempre prende.

Lo quiere

Algo dejó muy claro doña Karol, quiere ver a Gerarld en Los Ángeles 2028, en los próximos Juegos Olímpicos.

Él no se lo ha manifestado, pero ella sabe que tiene las condiciones y la energía para llegar dentro de cuatro años a esa olimpiada.

“No me lo ha dicho, pero yo lo quiero ver, yo sé que él quiere, está para más. Este ha sido el mejor año que ha tenido, ha hecho buenos tiempos, incluso lo han invitado a algunas competencias internacionales. Creo que en cuatro años estará en Los Ángeles”, añadió.

Doña Karol agradeció a los costarricenses por el apoyo a Gerald Drummond, lo mismo que ha sucedido, según ella, con los otros atletas costarricenses que han competido.

“Sabemos que en los Juegos Olímpicos están los mejores del mundo y le tocó el heat más fuerte, de hecho, fue el más rápido. No es el mejor tiempo que ha hecho, pero competir tres días seguidos es cansado, el calor que está haciendo, afecta. Para mí dio todo y cinco millones de costarricenses vimos ondear tres días seguidos la bandera nacional en París”, manifestó.

Gerald Drummond le dio con todo en París 2024. (Al Bello/Getty Images)

También ha visto algunos comentarios que no han sido los mejores y también para ellos tuvo un mensaje.

“No es cualquiera el que llega a unos Juegos Olímpicos, es duro, son años de sacrificio, en Costa Rica ser atleta es difícil, no tienen los recursos, no hay patrocinios, lo hacen con las uñas. Yo felicito a todos los atletas ticos que estuvieron allá”, añadió.

Karol Hernández y su hijo Gerald Drummond.

El atleta, emocionado, dijo: “Me encantó ver a mi familia, eso me dio como una retrospectiva de todo lo que he vivido en mis últimos veinte años de carrera y todo lo que ellos me han apoyado. Creo que este triunfo no es solo mío, es de ellos también”.

Con la determinación de Gerald y el apoyo de su madre, el sueño de Los Ángeles 2028 parece más cercano.