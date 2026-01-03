Atlético de Madrid sorprende al anunciar fichaje de futbolista costarricense

La futbolista nacional, Priscila Chinchilla, fue anunciada como nueva jugadora del Atlético de Madrid de España; llega libre del Zenit.

La jugadora firmó como rojiblanca hasta junio del 2027, y en su carrera ha estado en equipos como Suva Sports, Arenal de Coronado, AD Moravia, Codea Alajuela, que terminaría evolucionando en Liga Deportiva Alajuelense.

Priscila Chinchilla ex jugadora de Alajuelense es nueva ficha del Atlético de Madrid (Jorge Castillo)

La futbolista logró dar el salto al fútbol internacional para irse al Glasgow City; también fue al Pachuca de México, hasta que el Zenit se la llevara en el 2024 para ahora ser colchonera.

En el comunicado de prensa del Atlético de Madrid destacaron la calidad de Chinchilla y le dieron una calurosa bienvenida.

Priscila Chinchilla nueva jugadora del Atletico de Madrid (Prensa Atlético de Madrid/Prensa Atlético de Madrid)

“Con este fichaje el club incorpora a una extremo que destaca por su velocidad, desborde en los metros finales del ataque y con gran capacidad goleadora. ¡Bienvenida, Priscila Chinchilla!”, publicó el club en su comunicado.

Desde que Shirley Cruz estuvo en el Paris Saint Germain, en el fútbol de Costa Rica, en su categoría femenina, no se tenía a una futbolista jugando en un club de élite como hasta ahora con la incorporación de Chinchilla a una institución tan importante del fútbol de España y Europa.