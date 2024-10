Allan Alemán explota y dice que se cansó de los aficionados de Saprissa

Allan Alemán le pide paciencia a los aficionados del Saprissa en los próximos juegos. (Capturas)

Allan Alemán llamó la atención en el programa La Platea de TD Más al estallar contra los aficionados del Deportivo Saprissa y explicó sus razones por las cuales se cansó de los morados.

El exjugador tibaseño se tomó un momento para expresar su opinión y les pidió a los saprissistas tener más paciencia con los jugadores en los próximos juegos.

“Estoy cansado del saprissismo, soy supermorado, pero a veces ir al estadio es incómodo por el saprissismo, porque nunca estamos conformes con lo que tenemos. Somos cuatro veces campeones seguidos, tenemos a don Vladimir, que es uno de los técnicos más exitosos en la historia del Saprissa.

LEA MÁS: Saprissa está a solo dos puntos del líder Alajuelense: ¿Realmente hubo crisis?

“¿Sabe qué me molesta? Tenemos a Ariel Rodríguez, que es un goleador en Saprissa. No puede equivocarse tres veces porque la gente ya le silba. Yo estoy en el estadio, Ariel falla una bola y como morado me molesta, pero de ahí a meterle presión y exigirle a un jugador que es de nuestra casa, que nos ha dado tantas alegrías, es diferente.

“Lo mismo pasa con Javon East. Cuando usted va al estadio, la afición lo aguanta unos 35 minutos y luego un sector empieza a silbarle. Hay que tener un poco de paciencia. Están jugando contra un gran rival como Herediano, estamos a dos puntos del primer lugar. Mal o bien, estamos en otro torneo (la Copa Centroamericana). A veces hay que tener un poco de tolerancia. Al morado le gusta exigir, pero ¿qué más queremos?”, dijo Alemán.

