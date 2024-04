Árbitro pitó penal en importante partido del fútbol nacional usando a Gustavo López como VAR

Gustavo López Cárcamo lanzó un nuevo podcast en el que comparte sus saberes más allá del mundo deportivo. Foto: Cortesía

Gustavo López, periodista de Tigo Sports, le sirvió de VAR a un árbitro del fútbol costarricense, quien hasta pitó un penal basándose en la palabra de Tavo.

Así lo contó el comunicador en el programa de Luis Carlos Monge, ¡A Cachete!

En el adelanto del episodio de este viernes, publicado en redes sociales, sale Tavo contando la anécdota que vivió hace mucho tiempo mientras hacía como periodista de cancha en una mejenga del torneo nacional.

Pese a que no especificó en cuál partido fue, solo dijo que era un mejengón.

“Ahora que se habla mucho del VAR, el VAR siempre ha existido en Costa Rica. Pum, un partido importante, entonces pitan una falta, pero no está claro el asunto, el árbitro central se me acerca a mí que estaba como periodista de cancha y me dice: ‘¿qué?’, le respondo que todavía no dicen nada en la transmisión.

“Le digo, ‘suave, suave’, pasa la vara, el estadio lleno a la expectativa, pasaron 40 segundos, le digo al central: ‘suave, que no me han dicho’, al rato tras escuchar la transmisión le digo: ‘penal, penal, pite penal’ y el árbitro pitó el penal un minuto y medio después (risas)”, contó.

Luis Carlos Monge agregó en medio de risas: “O sea, más de una decisión que ha cambiado su vida, que le haya costado su casa, el carro o cualquier otra cosa que haya empeñado, fue gracias a Tavo López”.