Así agradece una escuelita de Osa a Melissa Herrera por su gran corazón

Melissa Herrera, jugadora costarricense de las Xolas de Tijuana, recibió un agradecimiento por parte de una escuela por un lindo gesto que tuvo.

Doña Silvia Monge, la mamá de Melissa Herrera, recibió el certificdo y mostró el uniforme. (Facebook )

Se trata de la escuela de fútbol Bahía de Osa, que le entregó a Herrera un certificado por haber donado un uniforme al centro educativo. Melissa mostró muy orgullosa el certificado en sus redes y escribió estas palabras.

Melissa Herrera tuvo un lindo gesto. (Facebook )

“Quiero agradecer a la Escuela de fútbol Bahía de Osa, por este gran detalle. Me siento feliz de ver a muchos niños y niñas practicando este hermoso deporte que me ha dado muchas alegrías, y poder ayudarles con un poco de lo mucho que me ha dado Dios, es de gran bendición para mí”, expresó la costarricense.

LEA MÁS: A Warren Madrigal le da vergüenza algo que hacen sus fans en TikTok

Melissa Herrera se ganó los aplausos con su acción. Su mamá doña Silvia Monge, recibió el certificado en su nombre. (Facebook )

“Espero que muchos más niños sean parte de este gran proyecto, y puedan salir muchos talentos a representarnos. Estaré para ayudarlos siempre y espero disfruten mucho ese uniforme. Con mucho cariño Meli”, añadió la jugadora nacional.

La mamá de Melissa, doña Silvia Monge, recibió el certificado, por cierto, Melissa es igualita a su madre.