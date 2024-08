Conocido influencer internacional raja con foto con una leyenda de Alajuelense

Will es copresentador del programa Los Futbolitos por YouTube. Foto: X.

El influencer dominicano Will Mister Factous puso a prueba a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense al compartir una foto que sale con una de sus leyendas.

Will subió la foto en su cuenta de X con la frase “¿Alguien sabe quién es este crack? Me lo encontré cuando estaba haciendo pruebas para un club en Costa Rica”. De inmediato, los manudos le respondieron que no era cualquier figura, era don Pablo Antonio Gabas.

LEA MÁS: Ibai Llanos defiende al fútbol costarricense y se apoya en Keylor Navas para hacerlo

Las respuestas de los usuarios fueron más variadas que pulpería de pueblo, unos le contestaron con frases cortas y otros con videos de los mejores goles del argentino, nacionalizado costarricense, como el golazo que le hizo a Los Ángeles Galaxy el 21 de setiembre del 2011 por la Concachampions y fue escogido como el mejor del torneo.

No podían faltar los aficionados del Saprissa que sacaron pecho con Mariano Torres, pero los manudos los sacaron del baile en dos toques.

Will es conocido en las redes sociales por hablar sobre fútbol en su perfil de YouTube, ha tenido varias participaciones en las transmisiones de Ibai Llanos y hasta fue criticado en el 2023 al decir en un stream del español que República Dominicana era mejor a nivel futbolístico que Costa Rica, a lo que Llanos respondió “Will, una firma de Keylor Navas en un balón es más grande que toda República Dominicana”.