Felipe Castro, periodista de Teletica aún no se anima a experimentar esto en Copa América

Felipe Castro, periodista de Teletica Deportes, compartió en sus redes sociales una situación que lo tiene sorprendido en medio de su cobertura de la Copa América y, hasta el momento, no se atreve a experimentar.

El comunicador compartió en una publicación en Instagram un carro de la compañía Waymo, una empresa de transporte privado que es conocida porque sus vehículos se manejan solos.

“Honestamente, ver esto, para mí, es sorprendente. Vehículos que andan solos. Lo llevan a donde usted le indique por medio de la aplicación. Se dice que son más seguros que andar con algunos choferes, y no lo dudo, pero todavía no me animo a subirme en un carro que se maneje solo. ¿Ustedes se animarían o ya lo han hecho?”, describió.

Muchos de sus seguidores le respondieron que no se atreverían a montarse en uno de esos carros; uno que otro le dijo que sí, ¿Ustedes se atreverían?

En La Teja hace unos meses hicimos un reportaje sobre estos chuzos, y si le llamó la atención lo que contó Castro, acá le dejamos el enlace para que se termine de sorprender cómo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados.

