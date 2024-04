Nos montamos a un Waymo, el taxi que se maneja solo ¡Qué locura!

¡Un taxi sin chofer, que se maneja solo! Esto parece sacado de una película de ficción futurista, una verdadera locura, pero que ya es una realidad.

La Teja se montó a uno y le queremos contar la experiencia, todavía estoy asombrado.

Mientras uno está pidiendo el taxi sin chofer todo es emoción, pero cuando ya llega el carro se le borra a uno la sonrisa y entra como un frío extraño por todo el cuerpo, es que da miedillo montarse por primera vez en un carro que se maneja solo.

El taxi sin chofer es todo tecnología por los cuatro costados. (William E. Cordero)

Es un taxi totalmente inteligente que se maneja solo y no ocupa chofer.

Lo usé en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, ahora que andaba cubriendo la pelea de Yokasta Valle. Lo pedí para vivir la experiencia, ver qué se sentía y así poderles contar.

Lo primero que hice fue informarme sobre la empresa Waymo, la cual se dedica a hacer carros que se manejan solos. Para esta empresa, según consta en su página oficial, todo comenzó en 2009 con un grupo de gente muy inteligente de Google.

Ellos se preguntaron si podrían hacer un carro que no necesitara chofer. Así nació lo que primero se llamó Proyecto Chauffeur.

En 2016, este proyecto se transformó en Waymo, que ahora es parte de Alphabet Inc., la misma empresa grande que tiene a Google.

Para Waymo sus carros son superhéroes tecnológicos. Tienen un montón de herramientas especiales que les permiten ver y comprender todo a su alrededor. Usan un tipo de luz que actúa como radar para ver lejos y a todos lados, cámaras y otros sensores para tener una imagen clara del camino.

Este taxi sin chofer no arranca hasta que uno se ponga el cinturón de seguridad. (William E. Cordero)

Esta información va a una computadora dentro del carro. La computadora usa inteligencia artificial para decidir qué hacer en cada momento. Por ejemplo, si debe parar en un semáforo en rojo o cómo esquivar algo que esté en el camino. Todo esto lo hace buscando ser más preciso y seguro que una persona manejando.

A lo que vinimos

¿Cómo comencé?

Primero, bajé una aplicación en mi celular. Es una aplicación igualititica a las que usamos para pedir un transporte en una plataforma digital o pedir comida. Ponerla a funcionar fue pan comido.

Después de dar la ubicación donde estaba y a dónde quería ir, todo comenzó y en un dos por tres, todavía sin creerlo mucho, el carro llegó solito exactamente a donde yo estaba esperando.

¿Cómo vencí el temor?

Ver el carro llegar sin chofer fue algo de no creer, pero ahí estaba. Desde mi celular, le dije a las puertas que se abrieran y ¡pum! se abrieron.

Me senté y en una pantalla que tiene el carro le apreté a un botón que decía “iniciar viaje”.

La Teja se montó en un taxi sin chofer en Phoenix, Estados Unidos. (William E. Cordero)

Justo en ese momento el carro arrancó y fue cuando el chunche comenzó la habladera, seguro lo hace para irle quitando a uno el miedo y vieran que sí lo logra. El carro me explicaba cómo funcionaba todo y, por supuesto, me recordó que me tenía que poner el cinturón de seguridad.

¿Qué tal el viaje?

El carrito anduvo por las calles superbién, respetando todas las señales y manteniéndose a una buena distancia de los otros carros. Aunque al principio me sentí raro yendo en un automóvil sin nadie manejando, la habladera del carro funcionó y más rápido que ligero me sentí seguro.

Hubo varios momentos en los cuales, tal y como pasa muchas veces con los humanos cuando estamos hablando, el chunche me hablaba y yo iba pensando en otra cosa, por ejemplo: ¿Y si la policía necesita parar el carro? Me dio curiosidad qué pasaría, pero luego pensé, si eso pasa, ¿quién sería el responsable? ¡El carro no tiene chofer!

También pensé en qué pasaría si uno se cruza con un chofer enojado… pero yo solo me respondí porque lo bueno es que este carro ni se entera si alguien se enoja o dice una palabrota. Sigue su camino sin problemas, sin dramas.

En carretera se comporta perfecto, nada de irrespetos o faltas, es inteligencia total. (William E. Cordero)

Seguí perdido en mis pensamientos y me pareció que este taxi sin chofer es perfecto para esas personas que se van de fiesta para que vuelvan a sus casas seguros. Así nadie tiene que manejar después y todos vuelven sanos y salvos.

Los taxistas oficiales sintieron el golpe en la clientela con la llegada de las aplicaciones digitales, ahora los dos son los que tiemblan ante este nuevo taxi.

Estos carros pueden andar todo el día sin parar, sin cansarse. Es un cambio grande que viene y hay que estar listos.

Hasta mi última actualización, en abril de 2023, Waymo ofrecía servicios en varias áreas de Estados Unidos, especialmente centrados en pruebas y operaciones en ciudades selectas donde la tecnología de conducción autónoma ha sido adoptada y aprobada para su uso público. Los lugares más destacados incluyen, Phoenix en Arizona y San Francisco en California.

Aparte de estas áreas claves, Waymo también ha estado activo en pruebas y operaciones en otros lugares, incluyendo partes de Michigan, Washington, y Georgia, principalmente para probar sus vehículos en diversas condiciones climáticas y de tráfico.

Aquí cuando vimos por primera vez el taxi sin chofer. (William E. Cordero)

Además, Waymo continúa explorando la expansión a nuevos lugares, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, como parte de su visión a largo plazo de hacer accesibles los vehículos autónomos a nivel mundial.

¿Cuándo llegarán a Costa Rica?

Falta mucho todavía para eso. Por lo pronto, este tico venció el miedo y lo tradicional para llegar puntual y seguro a su destino. Fue una muy linda experiencia.