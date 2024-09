Fernán Faerron realizó publicación que sería una sutil y picosa respuesta a Jonathan McDonald

Jonathan McDonald y Fernán Faerron terminaron por el piso en un tiro de esquina en el partido entre San Carlos y Herediano (Jorge Navarro para La Nacion )

Fernán Faerron y Jonathan McDonald tuvieron un fuerte choque este martes en el partido entre Herediano y San Carlos y este miércoles el atacante sancarleño le tiró durísimo al florense.

Ahora parece ser que Faerron fue quien reaccionó, pero de una manera más sutil y picosa, sin decir palabra alguna, como sí lo hizo el norteño.

El Big Mac no se midió la lengua al tildar al rojiamarillo de payaso, además de decir que considera lo han premiado demasiado por una actitud que a él le cobraron y castigaron muchas veces.

“A veces es demasiado lo que le han permitido. Yo lo viví y a mí no me permitieron nada, no pude hacer nada. Me quitaron el sueño de estar en Selección, de dos mundiales y demás y a él más bien yo creo que lo premian demasiado en todo”, tiró duro Jonathan.

“Ya es hora que él vaya madurando en esa parte, no es necesaria tanta payasada, porque claro que uno marca, él busca, según él, tratar de sacar experiencia, colmillo y sacar un penal, porque ahora básicamente es muy difícil hacerlo, solo con una desconcentración, porque con el VAR ahí se ve todo. Si agarra, si no agarra, si golpea, si empuja, ahí se verá todo”, agregó.

LEA MÁS: Jonathan McDonald no se mordió la lengua para decirle sus verdades a Fernán Faerron

Ante la inconformidad de Jonathan de ver a Fernán en la Selección, lugar del que a él sacaron, el zaguero florense publicó unas fotos suyas vistiendo la camiseta de la Tricolor en la que se ve muy contento, pero de las que no dijo nada más.

Quienes sí opinaron fueron los aficionados quienes lo interpretaron como un sutil filazo. “Fernán siempre en mi equipo y con clase no necesita responder ni demostrar nada más”, “Faerron con clase mostrando fotos de la Sele”.