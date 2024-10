Kevin Chamorro se lleva su primera alegría en Portugal

Kevin Chamorro está más que feliz en Portugal, donde acaba de vivir su primera gran alegría en suelo europeo.

Muchos pensarían de que se trata de algo relacionado con el fútbol por su paso con el Estoril Praia, pero no es así. Esta vez, la alegría viene de algo fuera de la cancha, que garantiza su futuro y el de su familia, ya que oficialmente es licenciado en Administración de Negocios.

A través de una historia en Instagram, compartió el título que recibió recientemente en Portugal, junto con un emotivo mensaje.

“Solo puedo dar gracias a Dios por todas las bendiciones que me da cada día. El camino no ha sido fácil; aunque no he podido asistir a ninguna de mis graduaciones por mi trabajo, han sido muchas horas de esfuerzo, cansancio y desvelos para estudiar, pero lo logré.

Solo me queda agradecer a todas las personas que me han acompañado en este proceso y que, de una u otra forma, me han ayudado. ¡Gracias infinitas, gracias!”

Chamorro finalizó motivando a sus seguidores a no abandonar los estudios.

