Keylor Navas le habría tirado tremendo filazo a Jorge Luis Pinto después de serias acusaciones en su contra

Keylor Navas no se guardó nada. Foto: Instagram.

Keylor Navas se puso sombrero y bigote y de una forma más que elegante contestó lo dicho el entrenador Jorge Luis Pinto en un medio colombiano donde aseguraba que él no era leal ni correcto.

Y es que colombiano, Jorge Luis Pinto, recientemente dio a conocer algunos detalles de la relación que tiene con Navas, ya que dijo que el arquero tico perjudicó su carrera, además de que no fue leal ni correcto con él; sin embargo, dijo que hablaría de este tema cuando se cumplan los diez años de la hazaña de Brasil 2024.

Ante todo esto, Navas compartió un video en su cuenta de Instagram, sobre una historia de un burro y un tigre, que debaten porque la hierba es azul o verde, bronca que llegó hasta los oídos del rey, el león.

”La conversación subió de todo, y los dos decidieron ir a ver al león, el rey de la jungla, para que él decidiera, el burro empezó a gritar: “¿Es cierto que la hierba es azul?”, y el rey respondió: ‘Sí, la hierba es azul’, el burro continuó y dijo ese tigre, no está de acuerdo conmigo y me molesta, por favor castíguelo”, dice la historia.

el video que compartió Navas llamó poderosamente la atención

El rey castigó al tigre a cinco años de silencio aún sabiendo que la hierba es verde, pero cuando el rayado preguntó que por qué lo castigaba, el león respondió: “Tu castigo no tiene nada que ver con el color de la hierba, es porque no tolero que un animal valiente e inteligente pierda tiempo discutiendo con un burro”.

La moraleja de la historia según el pensador es que no vale la pena discutir con un tonto al que no le importa la verdad y que no está dispuesto a cambiar de opinión, solo le interesa tener razón y están ciegas de ego y resentimiento.

El video también fue compartido en sus redes sociales por Bryan Ruiz, otro de los que había tenido bronca con Pinto.

Sin duda que es un tema que a pesar de que han pasado casi 10 años, pareciera estar más vivo que nunca.