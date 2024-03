Jorge Luis Pinto lanzó fuerte y polémica aseveración sobre Keylor Navas

Jorge Luis Pinto hizo una revelación sobre Keylor Navas que pocos imaginaron. (Alonso Tenorio)

Jorge Luis Pinto, reconocido técnico colombiano que dirigió a la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo Brasil 2014 volvió a hablar sobre Keylor Navas y confesó una aparente costumbre del guardameta que no le parecía al técnico.

Pinto en una entrevista al sitio web AS Colombia, contó esa situación que en ese momento le generó un roce con el portero.

“El único problema de Keylor Navas que no he dicho y que lo voy a decir en Costa Rica, es que por ejemplo él quería jugar póker hasta las 4 a. m. y le decía que no.

LEA MÁS: Jorge Luis Pinto habló sin tapujos del momento de Alajuelense y si volvería al cuadro manudo

“En las concentraciones pretendía ir a su pueblo (Pérez Zeledón) y quería venir al otro día, le respondía de qué tal yo me llegue a su pueblo con toda la selección y la ponga a entrenar”, comentó.

Hasta indicó que debido a otras situaciones Navas lo ha afectado.

“Él de pronto no ha sido leal y correcto, pero es un tema que yo le voy a tocar cuando se cumpla los diez años del mundial, no tengo nada con él, pero me ha perjudicado”, comentó.

Sin duda una vez más las palabras del cafetero darán de que hablar entre los ticos.