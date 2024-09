Miembro de VIS10N confiesa en el programa que se vistió de mujer y no fue por una apuesta

Un miembro del programa VIS10N de radio Columbia se robó el show en el programa de este jueves al confesar que una vez se vistió de mujer.

Esa persona es Atim Roper, que soltó la bomba cuando estaban molestando a Alonso Solís, a quien le preguntaron si alguna vez se ha disfrazado de algo para complacer a su pareja y ahí fue donde Atim se mandó.

“Una vez me vestí de mujer porque estábamos vacilando”, comentó Roper.

Apenas Atim dijo eso, Alonso Solís volteó hacia Andrey, este último peló los ojos, se tapó la cara con las manos y se empezaron a reír. Roper no le quedó de otra que echarse una risilla mientras sus compañeros se reían.

Luego de varios minutos de tanta risa, Andrey le dijo a Atim que le daba unos minutos para que explicara el enredo que se le armó.

“Mi hija una vez se había puesto un vestido, me dijo que me pusiera uno de ellos para ver cómo me quedaba pegado al cuerpo, entonces me lo puse y luego nos pusimos a la par para ver cómo nos quedaba”, agregó.

Pero la historia no terminó ahí, agregó que hasta se puso tacones.

“También fue para probar la vara con tacones, porque siempre me ha causado curiosidad eso de ver a las mujeres correr con los tacones, entonces aproveché para ponerme tacones, ese día ambos nos pusimos a correr”, cerró en medio de risas.