Conozca al famoso “Puppy”, al que tanto vacilan en Vis10n

Daniel Calvo, mejor conocido como Puppy, es locutor y controlista de radio Columbia.

A Daniel Calvo muy pocos lo conocen por su nombre, porque desde que llegó a figurar en la radio nacional pasó a ser Puppy para todos.

Este locutor y controlista, de 35 años, trabaja desde hace seis años en radio Columbia, donde en ocasiones participa en alguno que otro programa, en especial, cuando Vis10n está al aire.

Conozca un poco más de este amante de la radio, quien además es animador de cancha de algunos equipos de fútbol.

- ¿Cuándo llega a la radio?

Llego en el 2009 cuando el grupo Columbia decide abrir radio Wao (92.3 F.M.) y me llama don Raúl Quesada, quien era el gerente general en ese momento, junto con Steve Víquez, quien es locutor y programador de la radio, Me hablan del proyecto nuevo, que iba a salir al aire el 1° de enero de 2010, y se convierte en mi primer experiencia ya más profesional, porque antes había tenido una pequeña participación en 103 F.M. y en una emisora A.M. de Heredia.

Estuve en Wao por tres años como locutor y ahí es donde nace mi apodo Puppy, porque Steve junto con Dj Richard (Richard Calderón), quienes empezaron el proyecto conmigo, me dijeron que tenía que ponerme uno porque el público joven me iba a identificar más.

Gracias a sus funciones en radio Columbia ha andado en muchas coberturas deportivas.

- ¿Los oyentes lo confunden con el exfubolista por el apodo?

Sí, a veces nos confunden. Suele pasar muchísimo en Vis10n cuando dicen: ‘mae, Puppy tal vara’, ‘¿quién José Luis López?’ y, de hecho, José Luis dijo un día en el programa que lo llaman y le dicen: ‘mae, qué bárbaro andaba en no sé donde y no pasó', pero no les dicen que era Puppy el de Columbia.

- ¿Por qué decidió ser locutor de radio?

Desde pequeño escuchaba Columbia por mi papá, quien falleció cuando yo tenía 6 años en el año 95. Él siempre estaba con el radio escuchando Columbia y desde ahí me entró esa pasión o el gusto por saber cómo se hace radio. En el 2005 tuve una experiencia en radio Vox, porque me gané un concurso que era para ser locutor en las vacaciones de 15 días; en ese tiempo estaba en el colegio, y ahí tuve mi primera experiencia de acercarme a una radio y eso fue con el éxtasis total y me enamoré de la radio.

- ¿Cuál es su función en radio Columbia?

Entré como controlista en el 2018 porque era la plaza que había, pero gracias a Dios, y por pellizcarme, han pasado diferentes directores como don Eduardo Solano, Yashín Quesada y ahora Eduardo Baldares, en deportes. En noticias don Henry Rodríguez, ahora doña Evelyn Fachler y, en su momento, Nilsen Buján, y siempre me dan micrófono, me piden que vaya a alguna cobertura, partido o conferencia de prensa, entonces también me he relacionado con la parte periodística, aunque nunca me he puesto a estudiar periodismo.

Puppy es el animador actualmente de Sporting en su estadio.

- Ahora se le conoce mucho porque a cada rato lo mencionan en Vis10n de Alonso Solís, Andrey Campos y Atim Roper, ¿qué tal es hacer ese programa?

Es una experiencia muy bonita, porque cuando tenía menos edad veía jugar a Andrey, a Alonso y a Atim, como apasionado al fútbol y hoy en día tengo el placer de conocerlos y trabajar al lado de ellos; entonces es como un sueño hecho realidad, poder ver jugadores que en su momento sobresalieron en el fútbol nacional y tenerlos ahora a la par en un programa, en el cual me siento muy cómodo, porque es muy ameno, dinámico y positivo. Además de eso, me dan la oportunidad de hablar en algunos momentos y eso me hace sentir parte del programa y tener más responsabilidad, aparte de los controles, de la locución e interactuar en ciertos temas con ellos.

- Tengo entendido que también estuvo relacionado con la parte de comunicación y animación de algunos equipos de fútbol, ¿de cuáles?

Fui director de comunicación del equipo Universitario cuando estuvo en Primera División, también de la Asociación Deportiva Ramonense en Segunda División. Del 2010 al 2013 fui el animador en cancha de Liga Deportiva Alajuelense, del 2013 al 2022 fui el animador oficial del Club Sport Herediano. Desde entonces y hasta la actualidad soy el animador del equipo Sporting F.C. en Primera División.

Y de un año a la fecha soy el animador de Escorpiones F.C., pero en Segunda División.

La animación en cancha es otras de sus grandes pasiones.

- ¿Y cuál equipo le va?

De niño era saprissista porque la gente que me rodeaba era saprissista, era una época donde Saprissa ganó mucho, me daban regalos del equipo, pero conforme va pasando el tiempo y por mi tipo de trabajo y demás, ya no tengo una inclinación tan fuerte por un equipo u otro.

No soy jugador de fútbol, pero por mi trabajo estoy dentro de una institución de fútbol; entonces, como dicen los jugadores, me debo al equipo que me paga, por lo que en este momento soy de Sporting y de Escorpiones.

- ¿Qué más hace cuando no está en la cabina o en la cancha de fútbol?

Vieras que mezclo la radio y el fútbol con la educación porque soy propietario, junto con mi esposa, de un centro infantil, ubicado en Belén, llamado Huellitas Kids. Es como una guardería donde recibimos chicos de meses y hasta los 6 años. Mi esposa Daniela Rodríguez es graduada en administración educativa y de enseñanza especial.

Su familia es lo más importante para él.