Alonso Solís habla de las fotos que circulan donde sale con otra, ¿ya tiene otra mujer?

Alonso Solís aprovechó su programa VIS10N para hablar de su separación.

Alonso “el Mariachi” Solís confirmó que está de nuevo soltero en su programa Vis10n en el que también habló de las fotografías que están circulando en redes sociales donde se le ve con otra mujer.

El exfutbolista empezó aclarando que si su relación con Deborah “Debbie” Soto se terminó no fue porque él le fuera infiel como ha trascendido en las últimas horas.

El cantante no mencionó las razones por las que volvió a la soltería solo que terminó en buenos términos con su exesposa y que él no es “el malo de la película”.

Así captaron a Alonso Solís con una misteriosa joven hace unos días en un bar de San José. (Facebook Diego Bravo)

Además, mencionó que cuando él ha fallado reconoce sus errores como cuando su primer matrimonio se terminó por serle infiel a la madre de sus hijas.

“Terminamos bien, creo que hay cosas que se terminan su ciclo. Ella hará su vida, yo la mía y le deseo lo mejor y ya”, dijo en el programa de radio Columbia.

Este viernes por la mañana el youtuber Diego Bravo publicó unas fotos donde sale el morado bailando muy pegadito junto a una joven desconocida y también habló de este tema.

Alonso Solís y Debbie Soto terminaron hace poco más de un mes. Instagram

Solís confirmó que sí salió un día de estos a un bar con un grupo de amigos y que se puso a bailar con la muchacha, de la cual dice desconocer su nombre, pero que no es nada suyo.

“La muchacha se me arrimó, hablamos, no sé 30 segundos, yo ‘eh, eh, eh’, porque yo soy alegre. ‘Eh, eh, eh’ y me fui. Los mismos maes tomaron el video, entonces me da mucha pena con ella que ni siquiera, te soy honesto, no sé cómo se llama, ni quién es y me da mucha pena porque yo de ahí me fui para la esquina que estaba, porque yo paso en una esquina y listo”, señaló.

El exvolante del Deportivo Saprissa reconoció que no estuvo bien salir y exponerse de esa manera sabiendo que apenas venía terminando su relación con Debbie y que hasta su familia le hizo ver que no estuvo bien.

“Yo no ando con nadie y estoy tratando de estar tranquilo. Haber salido no está bien porque es exponerse, entonces voy a tratar de no exponerme”, agregó.

Alonso y Debbie habrían terminando su relación hace poco más de un mes y ahora el exfutbolista está viviendo en la casa de sus papás.