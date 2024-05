Otro saprissista se animó a decirle sus verdades en la cara al periodista Harrick McLean

Harrick McLean tiene mucho color de manudo en Radio Monumental (Graciela Solis)

Orlando Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa, estuvo de invitado este miércoles en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, adonde entre otras cosas tuvo un pique con el periodista Harrick McLean, reconocido por ser muy fan de Alajuelense.

En una parte de la entrevista, los compañeros animaron al narrador a que le dijera en la cara todas las críticas que ha dado del ariete morado y este se animó al punto de decirle “Orlando Singol”, apodo que a modo de burla le han tirado.

“Yo dije que yo conocía a su suegro, Carlos Ramos y me decía ‘usted le dice Orlando Singol’ pero al final usted logra el gol en el momento importante y que estaba desesperado por celebrar un gol para dedicárselo a su segundo hijo. En la narración yo lo dije le decían ‘Orlando Singol’ y al final calló todas las bocas en este torneo que no había anotado mucho”, dijo Harrick.

Orlando Sinclair no lo pensó para decirle en la cara sus cosas a Harrick McLean (Alber Marín)

Con eso el muchacho se mostró tranquilo, dijo que cada quien tiene su opinión y puede decir lo que quiera, pero que revisaran su promedio de minutos jugados versus goles y verán que su promedio es bastante bueno.

El momento más bravo fue cuando Harrick le recordó al muchacho que una vez llegó al restaurante que tiene el papá del atacante en San José, que entró y allí estaba Jimmy Marín, él y otros jugadores y le hicieron una cara de perro, como si les cayera bien mal, ¿por qué tuvieron esa reacción?

“Creo que Harrick tal vez por los colores de él, muchas veces se deja llevar y tal vez no tiene objetividad para dar los criterios y muchas veces a uno no le parece lo que dice, uno no tiene el chance de decírselo porque no está acá. He visto que ustedes siempre se lo dicen (que se deja llevar mucho por los colores)”, comentó Orlando.

Rodolfo Mora y Carlos Serrano lo molestaron que es McLean es como el León de la Liga y Harrick contragolpeó diciendo que ellos son Monstruo TV en el programa.

“Recuerdo ese momento, no sé qué había dicho Harrick, pero seguro es que dijo algo que nos cayó mal”, agregó Sinclair.

El atacante se une a Alonso Solís, otro moradazo que también le dijo en la cara al comunicador que se pasa muchas veces de manudo y no le gusta la manera que habla del Saprissa.

