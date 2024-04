Estas fueron las frases más picantes del enfrentamiento entre Alonso Solís y Harrick Mc Lean

Alonso Solís y Harrick Mc Lean se dijeron de todo en 120 minutos (Captura)

Este jueves Alonso Solís y Harrick Mc Lean, se vieron las caras y con el hígado en la mano se tiraron duro en el programa 120 minutos, luego de los filazos que se han tirado ambos.

La bronca de estas dos figuras inició cuando el exfutbolista Alonso Solís explotó contra el narrador en el programa V1S10N, luego de que este respaldara la decisión de Alexandre Guimaraes de no llevar al Mariachi al Mundial del 2006.

Ambos dejaron con la boca abierta a más de uno cuando inició la tiradera en pleno programa en vivo.

“Uno no puede decir nada del 2006 por una postura, de que todo lo que hace Guima está bien porque usted no puede ser un ‘Guimalover’”, dijo Solís.

Ante ese leñazo a los tobillos, Mc Lean respondió: “Yo analizo, y yo que no sé nada de fútbol como lo dijo usted. Además, me parece una falta de respeto, que diga que yo soy un narrador de tercera categoría. Perdón Alonso, pero vea, usted es una figura del Saprissa si usted ve todo lo que dijo y todos los comentarios son contra mí”.

El Mariachi reaccionó y mandó otro golpazo: “Harrick, usted le tira al cuerpo técnico sin sentido. Además, dijo que yo era un jugador de tercera.

“Usted tiene que revisarse, porque usted sabe que es un envenenado y sabe que dice cosas que no van, además usted es antisaprissista, no es ni siquiera liguista, y tiene que quitarse eso, porque uno tiene que ser mejor todos los días”.

Como era de esperar, el comunicador se defendió: “Solís, usted lo que está haciendo es tirándome encima a los morados. Deje de tirarme gente encima, porque yo no me meto con nadie”.

Pero Solís no aflojó y siguió tirando con fuerza: “Debería pedirme disculpas, porque usted habló para desprestigiarme.

“Yo me enojé y me sentí ofendido y ofendí, y sí, usted (Harrick) tiene una trayectoria de comentarista de 32 años, tengo que respetarla, pero le soy honesto, la mayoría se dedican a ser buenos. Entonces aquí le pido disculpas por decir que usted era malo.

LEA MÁS: Alonso Solís y Harrick Mc Lean se vieron las caras y esto fue todo lo que se dijeron

“Quítese los colores, Harrick, y sea sincero, ¿usted ha visto cuando uno discute con una mujer?, que hay que pedirle disculpas. Apoye a su equipo, pero en el estadio, no cuando esté aquí (en el programa).

“Yo no soy problemático, no me gusta esto, es la primera vez así, y espero que sea la última, usted nunca me ha visto así. Nunca tuve problemas, solo con un técnico, pero no soy peleón”, argumentó Solís.