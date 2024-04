Alonso Solís y Harrick Mc Lean se vieron las caras y esto fue todo lo que se dijeron

Alonso Solís y Harrick M Lean se vieron las caras. (Tomada de Instagram)

Alonso Solís y Harrick Mc Lean se enfrentaron cara a cara en el programa 120 minutos de Repretel, y no aguantaron las ganas de decirse de todo en la cara.

Los dimes y diretes iniciaron cuando el exfutbolista Alonso Solís explotó contra el narrador en el programa V1S10N, luego de que este respaldara la decisión de Alexandre Guimaraes de no llevar al Mariachi al mundial del 2006.

Solís en el programa había dicho que Mc Lean, tiene criterio, pero no sabe nada de fútbol.

“El chiquito habla de fútbol, como si supiera, y no sabe ni patear, ni narrar”, comentó Solís en su momento.

El ahora presentador, dijo que en su momento Harrick había hablado en tono despectivo, algo que a Solís le incomodó y hasta le molestó.

Harrick Mclean esperaba con ansias este jueves. (Graciela Solis)

LEA MÁS: Harrick Mc Lean se calentó y espera ver de frente a Alonso Solís para decirle varias cosas

De hecho, el narrador de Monumental, comentó que sabía que el Mariachi le estaba tirando, pero fue claro y dijo que había mejores jugadores que Solís.

Mc Lean y Solís este jueves hablaron con el hígado y se dijeron ciertas cosas:

“No he trabajado con él y no me cae mal Harrick, pero no gusta cómo habla, pero en mi caso, no me gustaron las cosas que dijo porque no está informado, yo creo que cuando dice que hay otros mejores, los hay, y los admiro, pero uno no puede decir ciertas cosas sin saber porque usted es un comunicador, porque todo el mundo me dijo que yo tenía razón que le dijera las verdades. Uno no puede decir nada del 2006 por una postura, de que todo lo que hace Guima está bien porque usted no puede ser un ‘Guimalover’”, dijo Solís.

Con las declaraciones que dio Alonso, Harrick de devolvió y le tiró: “Yo analizo, y yo que no sé nada de fútbol como lo dijo, y que me parece una falta de respeto, que yo soy un narrador de tercera categoría. Perdón Alonso, pero vea, usted es una figura del Saprissa si usted ve todo lo que dijo y todos los comentarios son contra mí”, comentó Harrick al señalar que Alonso le puso en contra a todo el saprissismo.

Mc Lean se defendió diciendo que Solís había dicho muchas cosas feas en el programa V1S10N.

“Yo no habló mal de los jugadores, habló si juegan bien o mal, yo no me meto en la vida de nadie”, detalló el comentarista.

El mariachi recalcó que el comentarista le gustaba mentir porque si le ha tirado al cuerpo de los jugadores, y además dijo que a él le gustaba el programa porque había polémica, pero no le gustaba cuando le tiran al cuerpo sin sentido.

El comentarista contra la pared, fue firme y dijo que defendía su posición futbolística al opinar, y más bien, dijo que cuando Solís estuvo en el Sapri era un crack.

Alonso tildó a Mc Lean de antisaprissista y que de ahí es de donde vienen los malos comentarios hacia él.

En la conversación también intervino Pablo Guzmán, quien de alguna manera intentó calmar las aguas y le pidió respeto a la trayectoria del narrador, pues lleva 32 años detrás de los micrófonos.