En Alajuelense temen que bronca con Jafet Soto perjudique a sus jugadores de esta manera

Marco Vásquez censuró la manera de comportarse de Jafet Soto. (MAYELA LOPEZ)

La discusión del presidente del Herediano Jafet Soto y Kevin Cabezas, futbolista de Alajuelense, sumó nuevos elementos este sábado en la previa de la reposición de la jornada 12 del Clausura 2024.

Según afirman en el bando rojinegro, el volante se siente preocupado que el pleito y la manera cómo lo trató el dirigente pueda perjudicarlo a futuro para ser convocado a la Selección de Costa Rica, puesto que Soto es secretario en el directorio del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Marco Vásquez, vocero de la junta directiva eriza, afirmó que no se pueden normalizar ni pasar por alto cuando una figura jerárquica se sobrepasa en este tipo de cosas, por más puesto que tenga.

“Cuando usted recibe insultos de un miembro de la Federación, presidente de un club, dígame una cosa, ¿Cómo puede sentirse un jugador en sus expectativas de llegar un día a la selección, cuando un jerarca lo maltrata así?, diciéndole malo y que por eso no lo contrató. Y no pasa nada, seguimos normalizando esas cosas”, comentó el erizo.

Ante ese temor de de parte de los rojinegros, a Jafet le consultaron al respecto y negó que eso pueda pasar, porque quien convoca a jugadores es Gustavo Alfaro, seleccionador nacional y no él, que es el presidente de la Comisión Técnica de la Fedefútbol

“Yo no soy el que hago la lista, en este momento ni siquiera la comisión técnica (de la que forma parte) ha empezado a trabajar o está haciendo algún tipo de labor, ninguna labor y además esa no es una de las facultades de la comisión, ni siquiera recomendar”, destacó.

Soto tiró una chinita que Cabezas debe fijarse en su rendimiento para llegar a la Sele y si eso no se da no es por él o por nadie, sino por que le trabajar duro.

“Que yo me acuerde, es muy duro hablar así, pero yo me gané mi espacio en selección nacional jugando fútbol, me lo gané en la cancha, pasaron muchos técnicos y en la mayoría de veces me convocaron, así es como se acostumbra, a ganarse las cosas”, comentó.