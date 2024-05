Jafet Soto habló de la polémica con Kevin Cabezas y reaccionó a las quejas de Alajuelense

Jafet Soto negó que insultara a Kevin Cabezas y le dijera malo. (Alonso Tenorio)

Jafet Soto, presidente del Herediano, habló este sábado de la polémica discusión que tuvo con Kevin Cabezas, futbolista de Alajuelense el martes en el estadio Carlos Alvarado en el que se dijeron de todo.

El dirigente florense negó que hubiera insultado a Cabezas, que en ningún momento le dijo que era malo y que las acusaciones del manudo o de la prensa que afirmen eso, mienten.

Jafet afirma que no le importa lo que opinen o digan en Alajuelense, como el vocero manudo Marco Vásquez, que lamentó lo dicho por Soto.

“Yo sí puedo decir, porque yo sé lo que le dije a Kevin Cabezas, yo le dije que qué mal la patada que le pegó a Galo, que él haya entendido otra cosa, ya es problema de él, pero eso fue lo que yo le dije a él, esa patada se oyó a kilómetros del estadio, ¿Qué pasa si a mi jugador lo lesionan?”

“Él es un gran jugador, yo lo quisiera en mi equipo también, pero que cada uno lo quiera, yo no vivo por lo que diga la gente ni me importa lo que diga Marco Vásquez”, comentó a las radios en vivo previo al partido ante Pérez Zeledón.

Aunque en la transmisión del partido entre manudos y florenses medios y radios como Columbia afirmaron que Soto dijo “Por eso no te contraté, por malo” y muchos periodistas que estábamos en el estadio Carlos Alvarado fuimos testigos del hecho, el dirigente afirma que él dijo otra cosa.

“Yo no dije eso, yo le dije: qué mal, por eso no te contraté'”, por la patada que le pegó a Galo, por eso no lo contraté, yo usé esa frase, pero nada más. Repito, es un muy buen jugador, ya lo demás fue escuchar ofensas y ofensas, nada más”, comentó.