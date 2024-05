Henry Bejarano no puede creer lo que pasó en el cierre del primer tiempo entre Sporting y Alajuelense

El defensor de Sporting Wálter Cortés se merecía una tarjeta amarilla, al finalizar el primer tiempo del juego entre Sporting y Alajuelense. Prensa Sporting.

Al cierre del primer tiempo entre Sporting y Alajuelense, al árbitro Keylor Herrera le faltó mano dura para sacar una tarjeta amarilla.

Al minuto 47 el defensor Wálter Cortés no tuvo cuidado para faltarle el respeto al silbatero. El jugador de Sporting le hace un fuerte reclamo al árbitro y Herrera como si no fuera con él, no le sacó la tarjeta preventiva.

“Es increíble, es una falta de respeto, lo que pasa en el arbitraje costarricense, esto es para que el jugador reciba una tarjeta, porque el jugador protesta ante una decisión del central”.

“En el primer tiempo, el árbitro se dejó de faltar el respeto por un jugador y la verdad esto deja mucho qué decir de los árbitros”, agregó Bejarano.