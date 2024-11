Periodista de Monumental reveló algo que podría estar pasando en el camerino de Saprissa

Daniel Martínez tiró una hipótesis que podría ser muy ruda en el camerino del Saprissa. (Jeffrey Zamora)

Daniel Martínez, periodista de Deportes Monumental, lanzó este viernes una hipótesis que podría ser toda una bomba sobre el camerino del Saprissa y cómo se encuentran a lo interno.

El comunicador afirmó que en el Monstruo no todos sus jugadores están contentos y explicó las razones de qué estaría pasando hoy por hoy, especialmente desde la llegada de José Giacone.

“Hay que tomar los riesgos de ese tipo de decisiones, aquí es más que conocido y sabemos que usted viene nuevo a una planilla multicampeona y saca de una vez a siete u ocho, el camerino no será el mismo y mucha gente va a empezar a arrugar la cara”.

“No estoy diciendo que sea una crisis o que vaya a entorpecer trabajos o ese tipo de situaciones, pero usted llega nuevo y tiene que tratar de mantener a la mayoría contentos y felices y no todo lo contrario, sacar a siete u ocho que no van a contar para absolutamente nada”, explicó.

Alexander Gaitán metió la cuchara al indicar que Giacone no es Vladimir Quesada y su estilo paternalista, que le sirvió en algún momento pero que al cierre “los hijos no lo respaldaron”, pero la idea con la que quedaron es que no todo es miel sobre hojuelas en Tibás.