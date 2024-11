Saprissa vuelve a sufrir pensando en Mariano Torres de cara a un momento crucial

Mariano Torres no jugaría este sábado en la maltratada gramilla del estadio Carlos Ugalde. (Jose Cordero)

Saprissa visita este sábado a San Carlos para jugar. a las 7 p.m., en el estadio Carlos Ugalde en Ciudad Quesada, en un choque en el que ambos equipos se juegan muchísimo en la tabla.

Los norteños les sacan un punto a los morados, quienes pelean por mantener su lugar en la tabla de posiciones, pero esa no es la única preocupación de los tibaseños, sino el saber si podrán contar con su capitán Mariano Torres, de quien todo apunta podría no estar disponible.

Diversos reportes indican que el argentino no estará en la maltratada y polémica gramilla norteña, muy criticada por diversos rivales en los últimos tiempos.

LEA MÁS: Saprissa viajó a Pérez Zeledón sin tres de sus pesos pesados

Al che lo han cuidado mucho en este tipo de terrenos; Vladimir Quesada, ex entrenador morado, reconoció que por una lesión que tenía su capi, preferían no ponerlo en esos campos, aunque días después que el técnico jaló del Monstruo, el jugador negó que eso fuera así.

A pesar de todo lo que se ha dicho en días pasados, una vez más, Mariano no jugará en una cancha sintética; tal vez, en la que, en estos momentos está en las peores condiciones del país.

Durante el semestre son pocas las ocasiones en las que Torres ha jugado en cancha sintética; lo hizo en octubre en Guatemala, cuando los morados visitaron al Comunicaciones por el repechaje de la Copa Centroamericana y un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

LEA MÁS: José Giacone aclaró cómo está la novela entre Mariano Torres y las canchas sintéticas

David Guzmán le tiró duró a la gramilla del Carlos Ugalde hace unos meses al llamarla "cochinada". (Jose Cordero)

Otro que también está en duda para jugar en San Carlos es David Guzmán, quien también tiene una dolencia y no hay certeza de si podrá estar.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes criticó un detalle muy importante del estadio Carlos Ugalde

El Loco es uno de los que ha criticado, abiertamente, la gramilla del Carlos Ugalde, donde afirma, cuesta mucho hacer buen fútbol, y la tildó hace tres meses como una “cochinada de cancha”

“Todos debemos crecer en este fútbol: prensa, futbolistas y dirigentes, pero no podemos jugar en canchas que no tienen césped, es más caucho que otra cosa. Felicito a los jugadores que todos los días deben entrenar en estos campos, porque las rodillas, las caderas y los tobillos se resienten, y ahí vienen muchas lesiones. Después se opera al jugador, pero no ven que uno debe hacer extras para regresar”.

Los morados sí contarán con Óscar Duarte, quien desde este jueves confirmó que se recuperó de una lesión que lo molestaba y podrá viajar con el equipo a Ciudad Quesada.