Balón de Oro 2025: estos son los nominados a ganar el premio de Mejor futbolista de la temporada

La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes, en el Theatre du Chatelet de París, Francia. Foto tomada de La Nación Argentina. (Foto tomada de La Nación Argentina./Foto tomada de La Nación Argentina.)

Este lunes 22 de setiembre, en la gala que se llevará a cabo, en el Theatre du Chatelet de París, Francia, se dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2025.

El actual poseedor del prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada es el español Rodri, de Manchester City, que no figura entre los 30 nominados, por lo que no podrá defender dicho galardón.

Según los pronósticos, hay tres principales candidatos al premio: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) y Vitinha (PSG), que se coló entre los favoritos en detrimento de Raphinha (Barcelona) tras el Mundial de Clubes.

LEA MÁS: (Video) Vea los golazos con los que el PSG venció al Bayern de Múnich en el Mundial de Clubes

El francés se lleva todos los flashes. Se erigió como una de las principales figuras en la primera Champions League de la historia del combinado parisino, en la que fue el máximo goleador con ocho tantos y, además, brindó seis asistencias.

Por otro lado, su compañero portugués se consolidó como uno de los mejores -sino el mejor- del mundo en su posición, con actuaciones brillantes, principalmente en el Mundial de Clubes, que lo convirtieron en titular indiscutido e irremplazable.

Ousmane Dembélé y su compañero Vitinha son dos de los favoritos a ganar el premio. Foto tomada de La Nación Argentina. (Foto tomada de La Nación Argentina./Foto tomada de La Nación Argentina.)

Por último, Yamal, la joven estrella española no lideró los apartados estadísticos de ningún torneo, salvo las asistencias en La Liga de España en la que Barcelona gritó campeón, pero deslumbró al planeta fútbol con su manera de jugar con apenas 17 años (cumplió 18 al finalizar la temporada).

LEA MÁS: Lamine Yamal enfrentaría demanda por los personajes que llevó a su polémica fiesta de cumpleaños

Por último, hay otras figuras que levantaron la Orejona con PSG y que podrían meterse en la pelea luego de un ciclo 2024-2025 de ensueño.

Tal es el caso del italiano Gianluigi Donnarumma, flamante refuerzo de Manchester City y uno de los arqueros con mejor rendimiento, y el marroquí Achraf Hakimi, el lateral derecho más destacado del planeta. Lo mismo ocurre con el inglés Cole Palmer (Chelsea), elegido como el MVP del Mundial de Clubes, certamen en el que los Blues golearon, justamente, a PSG en la final por 3 a 0 con un doblete suyo.

El español Lamine Yamal desea ganar su primer Balón de Oro, con tan solo 18 años. AFP. (FADEL SENNA/AFP)

La gala del Balón de Oro dará inicio a las 11 a.m. hora tica y se podrá ver por la plataforma Disney Plus y a través de la señal de ESPN en todas sus plataformas digitales.

Lista de nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (París Saint Germain), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain), Jude Bellingham (Real Madrid), Désiré Doué (París Saint Germain), Denzel Dumfries (Inter Milán), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter Milán), Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal), Achraf Hakimi (París Saint Germain), Scott McTominay (Napoli), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (París Saint Germain), João Neves (París Saint Germain), Pedri (FC Barcelona).

Cole Palmer (Chelsea), Michael Olisé (Bayern Múnich), Raphinha (FC Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint Germain), Virgil Van Dijk (Liverpool), Vinicius Jr. (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool -), Vitinha (París Saint Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona), Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain).