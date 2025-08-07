Estos son los cracks que pelearán por el Balón de Oro 2025

La revista France Football anunció este jueves a los candidatos para ganar el Balón de Oro 2025. La premiación será el lunes 22 de setiembre en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París.
Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, la revista convoca a un jurado, que se compone de 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA.
El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.
LEA MÁS: Inter Miami aprovechó la ausencia de Keylor Navas y mandó a Pumas para la casa
Los nominados a mejor jugador
Ousmane Dembélé (París Saint Germain), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain), Jude Bellingham (Real Madrid), Désiré Doué (París Saint Germain), Denzel Dumfries (Inter Milán), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter Milán), Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal), Achraf Hakimi (París Saint Germain), Scott McTominay (Napoli), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (París Saint Germain), João Neves (París Saint Germain), Pedri (FC Barcelona).
LEA MÁS: Kylian Mbappé es investigado en Francia por cheques entregados a la Policía
Cole Palmer (Chelsea), Michael Olisé (Bayern Múnich), Raphinha (FC Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint Germain), Virgil Van Dijk (Liverpool), Vinicius Jr. (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool -), Vitinha (París Saint Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona), Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain).
Nominados a mejor entrenador
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (París Saint Germain)
- Hansi Flick (FC Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).
LEA MÁS: Por culpa de Luis Enrique, Paulo César Wanchope aparece en polémica lista
Nominados al trofeo Lev Yashin
Emiliano Martínez (Aston Villa), Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain), Jan Oblak (Atlético Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Yann Sommer (Inter Milan).