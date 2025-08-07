Deportes

Estos son los cracks que pelearán por el Balón de Oro 2025

La entrega del Balón de Oro será el lunes 22 de setiembre, en el Théâtre du Châtelet de París

Por Yenci Aguilar Arroyo
Balón de Oro 2024
Este jueves se dieron a conocer los nominados para el Balón de Oro 2025. Archivo.

La revista France Football anunció este jueves a los candidatos para ganar el Balón de Oro 2025. La premiación será el lunes 22 de setiembre en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París.

Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, la revista convoca a un jurado, que se compone de 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA.

El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

Real Madrid PSG
Kylian Mbappé también aparece como candidato a ganar el balón de oro. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Los nominados a mejor jugador

Ousmane Dembélé (París Saint Germain), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain), Jude Bellingham (Real Madrid), Désiré Doué (París Saint Germain), Denzel Dumfries (Inter Milán), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter Milán), Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal), Achraf Hakimi (París Saint Germain), Scott McTominay (Napoli), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (París Saint Germain), João Neves (París Saint Germain), Pedri (FC Barcelona).

Cole Palmer (Chelsea), Michael Olisé (Bayern Múnich), Raphinha (FC Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint Germain), Virgil Van Dijk (Liverpool), Vinicius Jr. (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool -), Vitinha (París Saint Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona), Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain).

Barcelona's Spanish forward Lamine Yamal receives the Kopa Trophy for best under-21 player during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
El joven Lamine Yamal compite como el mejor jugador. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Nominados a mejor entrenador

- Antonio Conte (Napoli)

- Luis Enrique (París Saint Germain)

- Hansi Flick (FC Barcelona)

- Enzo Maresca (Chelsea)

- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

Mundial de Clubes. AFP.
El español Luis Enrique aparece en la lista de mejor entrenador. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Nominados al trofeo Lev Yashin

Emiliano Martínez (Aston Villa), Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain), Jan Oblak (Atlético Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Yann Sommer (Inter Milan).

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

