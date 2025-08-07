Inter Miami aprovechó la ausencia de Keylor Navas y mandó a Pumas para la casa

El Inter Miami derrotó 3-1 al Pumas de México y avanzó a la siguiente fase de la Leagues Cup. AFP. (LEONARDO FERNANDEZ/Getty Images via AFP)

Con la baja del portero costarricense Keylor Navas por sanción, el Inter Miami goleó por marcador 3-1 al Pumas de México y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Navas fue expulsado el sábado anterior, en el partido contra el Atlanta United. Los universitarios pudieron apelar la sanción; sin embargo, un despiste no lo dejó.

De acuerdo con el reglamento de la Leagues Cup, las tarjetas rojas se pueden apelar, lo que le hubiera dado chance al tico para estar contra el cuadro rosa, pero nadie en el equipo azteca se leyó el reglamento ni sabía de ese detalle.

En su lugar, el técnico Efraín Juárez le dio minutos al arquero Miguel Ángel Paul Hernández, jugador de la cantera del Pumas.

Los aztecas se despidieron del evento al quedarse con cinco unidades.

Miguel Ángel Paul Hernández fue el arquero que reemplazó a Keylor Navas en el duelo contra el equipo rosa.

Las acciones

El equipo mexicano comenzó ganando el encuentro. Jorge Ruvalcaba abrió el marcador en el Chase Stadium, al minuto 33, con un pase filtrado, que hacía soñar a los universitarios, con la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

En pocos minutos despertaría el equipo rosa. Rodrigo De Paul anotó su primer gol al 45, con un sutil remate en el área tras centro desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez.

Los locales tomaron el control del partido en la segunda mitad con un gol de penal de Suárez al 59, y fue el propio charrúa quien asistió al argentino Tadeo Allende para anotar el 3-1 definitivo en el minuto 69.

Con este triunfo, el Inter asaltó el liderato del grupo de la MLS con ocho puntos y es el segundo equipo en asegurar el boleto a los cuartos de final después del Toluca, el vigente campeón del fútbol mexicano.

