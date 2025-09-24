Balón de Oro 2025: Neymar cuestiona con dureza el quinto lugar de Raphinha

Neymar criticó el quinto lugar que le dieron a Raphinha en el Balón de Oro. AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

La estrella brasileña Neymar criticó la clasificación del Balón de Oro y dijo que su compatriota Raphinha, en quinto puesto, merecía algo mejor por su exitosa temporada con el Barcelona.

“Raphinha, quinto es demasiado absurdo”, escribió el delantero de 33 años en Instagram, en un comentario a una publicación que mostraba el top 10 del premio entregado el lunes por la noche en París.

El Balón de Oro fue otorgado al francés Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, club donde Neymar jugó del 2017 al 2023.

Neymar criticó el quinto puesto que le dieron a Raphinha en el Balón de Oro 2025. Captura de pantalla. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

Raphinha, respaldado por estadísticas impresionantes con el Barça (34 goles y 25 asistencias) en la temporada pasada, también fue superado por su compañero de equipo, el español Lamine Yamal, segundo detrás de Dembélé.

El portugués Vitinha, también del PSG, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, quedaron tercero y cuarto, respectivamente.

El año pasado, muchas voces se alzaron en Brasil para criticar la atribución del Balón de Oro al español Rodri, en detrimento de Vinícius Júnior, gran artífice del título en la Liga de Campeones del Real Madrid durante la temporada 2023-2024.

Neymar, quien hoy juega en el Santos, su club de formación, consiguió su mejor clasificación en el Balón de Oro en el 2015 y 2017, cuando terminó tercero mientras jugaba en el Barcelona.

Brasil no gana el premio individual más prestigioso del fútbol mundial desde el 2007, cuando Kaká fue el laureado.