Periodista costarricense reveló por quién votó para el Balón de Oro 2025 y justificó su elección

El periodista costarricense Rodrigo Calvo reveló por quién votó para el Balón de Oro 2025. Cortesía.

El periodista Rodrigo Calvo reveló a quién le dio el voto de Mejor Jugador para la elección del Balón de Oro 2025.

El tico, con más de 30 años de trayectoria, participó por decimosexta ocasión en la elección de los mejores jugadores de la temporada y, a diferencia del año anterior, pudo revelar, después de la premiación, a quién le dio el voto y justificó su elección.

Calvo contó a La Teja que en la entrega del año pasado, hubo un cambio a la hora de comunicar sus votos, cuando se filtró que el brasileño Vinícius Jr., jugador del Real Madrid, sería el ganador del premio a Mejor Jugador.

Por eso, France Football, la revista que organiza la gala, solicitó a los periodistas revelar sus votaciones hasta cuando se publicara la revista francesa.

“La revista se publicará el próximo sábado, pero este año, al igual que en ediciones anteriores, nos dieron la libertad de revelar nuestras decisiones y puedo decir que Ousmane Dembélé ganó por amplia mayoría”, destacó.

El delantera francés Ousmane Dembelé fue el ganador del Balón de Oro 2025. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

¿Por quién votó Rodrigo Calvo?

El periodista tico forma parte de un grupo de 100 comunicadores de todos los continentes. Calvo le dio su voto a Dembélé, como ganador del Balón de Oro, y justificó su elección.

“Siempre hago una foto de lo que es el año futbolístico, de agosto 2024 a agosto 2025, y no evalúo la carrera deportiva, sino lo que el jugador hizo en el año.

“Dembélé surgió como una gran promesa europea, llegó al Barcelona, en donde todos conocemos sus problemas de disciplina, pero llegó Luis Enrique (técnico PSG) y lo rescató, le dio un rol diferente, lo usó como un falso 9 e hizo una temporada fantástica.

“En Champions League fue fundamental, ganó 4 títulos en el año y tuvo estadísticas muy buenas. Lamine Yamal hizo una temporada muy buena, pero en cuanto a logros y avances fue superado por el jugador francés”, añadió.

Calvo recordó las estadísticas del futbolista galo. En la temporada pasada, disputó 53 partidos oficiales, marcó 35 goles y concretó 16 asistencias. Participó en 14 goles (ocho goles, seis asistencias) en 15 encuentros celebrados de la Champions League.

Votación para Mejor jugador

1.- Ousmane Dembélé (Francia / París Saint-Germain, PSG - Francia) - 15 puntos.

2.- Lamine Yamal (España / FC Barcelona - España) - 12 puntos.

3.- Mohammed Salah (Egipto / Liverpool FC - Inglaterra) - 10 puntos.

4.- Vitinha (Portugal / París Saint-Germain, PSG - Francia) - 8 puntos.

5.- Raphinha (Brasil / FC Barcelona - España) - 7 puntos.

6.- Achraf Hakimi (Marruecos / París Saint-Germain, PSG - Francia) - 5 puntos.

7.- Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid CF - España) - 4 puntos.

8.- Robert Lewandowski (Polonia / FC Barcelona - España) - 3 puntos.

El español Lamine Yamal quedó en el segundo puesto. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

9.- Viktor Gyökeres (Suecia / Sporting CP - Portugal) - 2 puntos.

10.- Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea FC - Inglaterra) - 1 punto.

Votación para Mejor portero

1.- Gianluigi Donnarumma (Italia / Paris Saint-Germain, PSG - Francia) - 5 puntos.

2.- David Raya (España / Arsenal FC - Inglaterra) - 3 puntos.

3.- Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC - Inglaterra) - 1 punto.

Votación para Mejor entrenador

1.- Luis Enrique (España / París Saint Germain, PSG - Francia) - 2 puntos.

2.- Enzo Maresca (Chelsea FC, Inglaterra). - 1 punto.

Votación para Club del año masculino

1.- París Saint Germain, PSG (Francia) - 2 puntos.

2.- Chelsea FC (Inglaterra) - 1 punto.