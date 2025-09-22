Balón de Oro 2025: Vea aquí los resultados en vivo

La revista France Football publicó la lista de los primeros resultados del Balón de Oro 2025.
Aunque la gala no ha empezado en París, ya en las redes oficiales del premio anunciaron los nombres de los jugadores que se ubican del puesto 30 al 11.
Es importante aclarar que los nombres de los nominados no están en orden de clasificación, sino que corresponden a la lista oficial revelada por la organización. El ranking final se dará a conocer durante la ceremonia.
Tabla de nominados Balón de Oro 2025
|Puesto
|Jugador
|Equipo
|30
|Michael Olise
|Bayern Múnich
|29
|Florian Wirtz
|Liverpool
|28
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|27
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|Erling Haaland
|Manchester City
|25
|Denzel Dumfries
|Inter
|24
|Fabián Ruiz
|PSG
|23
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|22
|Alexis Mac Allister
|Liverpool
|21
|Serhou Guirassy
|Borussia Dortmund
|20
|Lautaro Martínez
|Inter
|19
|João Neves
|PSG
|18
|Scott McTominay
|Napoli
|17
|Robert Lewandowski
|Barcelona
|16
|Vinícius Jr.
|Real Madrid
|15
|Viktor Gyökeres
|Arsenal
|14
|Désiré Doué
|PSG
|13
|Harry Kane
|Bayern Múnich
|12
|Khvicha Kvaratskhelia
|PSG
|11
|Pedri
|Barcelona
|?
|Mohamed Salah
|PSG
|?
|Gianluigi Donnarumma
|PSG
|?
|Achraf Hakimi
|PSG
|?
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|?
|Nuno Mendes
|PSG
|?
|Cole Palmer
|Chelsea
|?
|Raphinha
|Barcelona
|?
|Vitinha
|Liverpool
|?
|Lamine Yamal
|PSG
|?
|Ousname Dembelé
|Barcelona
Contexto de la gala
El Balón de Oro 2025 premia al mejor futbolista de la temporada comprendida entre agosto de 2024 y julio de 2025. Entre los nominados figuran jóvenes talentos como Lamine Yamal y João Neves, así como figuras consagradas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Robert Lewandowski.
La ceremonia también incluirá la entrega del Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Trofeo Yashin al mejor portero y el Trofeo Johan Cruyff para entrenadores.
