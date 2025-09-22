Balón de Oro 2025: Vea aquí los resultados en vivo

La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes, en el Theatre du Chatelet de París, Francia. Foto tomada de La Nación Argentina. (Foto tomada de La Nación Argentina./Foto tomada de La Nación Argentina.)

La revista France Football publicó la lista de los primeros resultados del Balón de Oro 2025.

Aunque la gala no ha empezado en París, ya en las redes oficiales del premio anunciaron los nombres de los jugadores que se ubican del puesto 30 al 11.

Es importante aclarar que los nombres de los nominados no están en orden de clasificación, sino que corresponden a la lista oficial revelada por la organización. El ranking final se dará a conocer durante la ceremonia.

A pesar de que era el favorito de muchos Pedri González terminó en el puesto 11 del Balón de Oro (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)

Tabla de nominados Balón de Oro 2025

Puesto Jugador Equipo 30 Michael Olise Bayern Múnich 29 Florian Wirtz Liverpool 28 Virgil van Dijk Liverpool 27 Declan Rice Arsenal 26 Erling Haaland Manchester City 25 Denzel Dumfries Inter 24 Fabián Ruiz PSG 23 Jude Bellingham Real Madrid 22 Alexis Mac Allister Liverpool 21 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 20 Lautaro Martínez Inter 19 João Neves PSG 18 Scott McTominay Napoli 17 Robert Lewandowski Barcelona 16 Vinícius Jr. Real Madrid 15 Viktor Gyökeres Arsenal 14 Désiré Doué PSG 13 Harry Kane Bayern Múnich 12 Khvicha Kvaratskhelia PSG 11 Pedri Barcelona ? Mohamed Salah PSG ? Gianluigi Donnarumma PSG ? Achraf Hakimi PSG ? Kylian Mbappé Real Madrid ? Nuno Mendes PSG ? Cole Palmer Chelsea ? Raphinha Barcelona ? Vitinha Liverpool ? Lamine Yamal PSG ? Ousname Dembelé Barcelona

Contexto de la gala

El Balón de Oro 2025 premia al mejor futbolista de la temporada comprendida entre agosto de 2024 y julio de 2025. Entre los nominados figuran jóvenes talentos como Lamine Yamal y João Neves, así como figuras consagradas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Robert Lewandowski.

La ceremonia también incluirá la entrega del Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Trofeo Yashin al mejor portero y el Trofeo Johan Cruyff para entrenadores.