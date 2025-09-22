Teleguía Deportes

Balón de Oro 2025: Vea aquí los resultados en vivo

Ya se conoce quiénes no ganarán el Balón de Oro 2025, pues estos son los jugadores que ocupan las últimas 19 posiciones

Por Hillary Chinchilla Marín
La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes, en el Theatre du Chatelet de París, Francia. Foto tomada de La Nación Argentina.
La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes, en el Theatre du Chatelet de París, Francia. Foto tomada de La Nación Argentina. (Foto tomada de La Nación Argentina./Foto tomada de La Nación Argentina.)

La revista France Football publicó la lista de los primeros resultados del Balón de Oro 2025.

Aunque la gala no ha empezado en París, ya en las redes oficiales del premio anunciaron los nombres de los jugadores que se ubican del puesto 30 al 11.

Es importante aclarar que los nombres de los nominados no están en orden de clasificación, sino que corresponden a la lista oficial revelada por la organización. El ranking final se dará a conocer durante la ceremonia.

Un golazo de Pedri tiene ganando al Barcelona, en la final de la Copa del Rey, ante el Real Madrid. Foto tomada de X Barcelona.
A pesar de que era el favorito de muchos Pedri González terminó en el puesto 11 del Balón de Oro (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)

Tabla de nominados Balón de Oro 2025

PuestoJugadorEquipo
30Michael OliseBayern Múnich
29Florian WirtzLiverpool
28Virgil van DijkLiverpool
27Declan RiceArsenal
26Erling HaalandManchester City
25Denzel DumfriesInter
24Fabián RuizPSG
23Jude BellinghamReal Madrid
22Alexis Mac AllisterLiverpool
21Serhou GuirassyBorussia Dortmund
20Lautaro MartínezInter
19João NevesPSG
18Scott McTominayNapoli
17Robert LewandowskiBarcelona
16Vinícius Jr.Real Madrid
15Viktor GyökeresArsenal
14Désiré DouéPSG
13Harry KaneBayern Múnich
12Khvicha KvaratskheliaPSG
11PedriBarcelona
?Mohamed Salah PSG
?Gianluigi DonnarummaPSG
?Achraf HakimiPSG
?Kylian MbappéReal Madrid
?Nuno MendesPSG
?Cole PalmerChelsea
?RaphinhaBarcelona
?VitinhaLiverpool
? Lamine YamalPSG
?Ousname DembeléBarcelona

Contexto de la gala

El Balón de Oro 2025 premia al mejor futbolista de la temporada comprendida entre agosto de 2024 y julio de 2025. Entre los nominados figuran jóvenes talentos como Lamine Yamal y João Neves, así como figuras consagradas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Robert Lewandowski.

La ceremonia también incluirá la entrega del Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Trofeo Yashin al mejor portero y el Trofeo Johan Cruyff para entrenadores.

Lamine Yamal Ousmane Dembélé Balón de Oro Entrega 22 de setiembre 6 de junio del 2025 Producciuón La Nación
Lamine Yamal, Raphinha y Ousmane Dembélé son los tres favoritos para ganar el Balón de Oro 2025 Balón de Oro (La Nación/Producciuón La Nación)
Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

