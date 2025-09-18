Deportes

Esto es lo que Marcus Rashford asegura estar aprendiendo tras llegar al Barcelona

Rashford fue el héroe del Barcelona ante el Newcastle

Por Franklin Arroyo

Marcus Rashford, delantero del Barcelona, quien anotó los dos goles de su club en el inicio de la Champions League, ante el Newcastle, dijo que vive una experiencia inigualable con los culés.

Barcelona's British forward #14 Marcus Rashford controls the ball during the UEFA Champions League first round football match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park in London, on September 18, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Marcus Rashford anotó doblete en su debut con Barcelona en Champions. (AFP/AFP)

“Está yendo bien, estoy aprendiendo mucho, es otro fútbol, pero estoy disfrutando mucho”, dijo en entrevista que reproduce Fox Sports.

Rashford marcó dos golazos, el primero un cabezazo desde el punto de penal y el segundo un misil a la escuadra.

“Es una experiencia increíble. Siempre he sido un admirador de Barcelona y los he visto jugar desde que era pequeño. Queremos ganar todo lo posible. En nuestras cabezas solo está ganarlo todo”.

Añadió que, realmente, está feliz en Barcelona y que la calidad del equipo lo emociona. Pondrá todo su empeño para ganar la mayor cantidad de títulos.

“Estoy muy contento de estar aquí, muy motivado y con mucha determinación. La calidad que tenemos en el equipo me emociona mucho. Es refrescante jugar con estos futbolistas”, añadió el inglés.

Marcus Rashford está muy a gusto en Barcelona, tras marcar su primer doblete con los culés en Champions League

