¡Marcus Rashford puso la firma! Barcelona venció al Newcastle en su propia casa

Marcus Rasfhord consiguió dos goles en el triunfo del Barcelona ante el Newcastle

Por Franklin Arroyo

Marcus Rashford firmó un gran partido con el Barcelona, anotando un doblete en el triunfo del los blagranas ante el Newcastle, en Inglaterra.

Barcelona's British forward #14 Marcus Rashford controls the ball during the UEFA Champions League first round football match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park in London, on September 18, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Marcus Rashford anotó doblete para el Barcelona. (AFP/AFP)

Rashford anotó a los minutos 58 y 67, los goles con los que el Barcelona se puso arriba 2 a 0 y luego, al 90′, los ingleses descontaron mediante Anthony Gordon. Fue el debut de Rashford en Champions con los catalanes.

Un cabezazo al 58′ y un disparo lejano al ángulo al 67’, permitieron al futbolista británico convertirse en la figura del encuentro.

Rashford es uno de los fichajes del cuadro azulgrana para esta nueva temporada, luego de que llegara a préstamo desde el Manchester United.

De esta forma, el Barcelona inició su camino en Champions con un triunfo complicado e importante en Inglaterra, aunque se vio sometido a un dominio en los primeros minutos del partidos.

En otros resultados del día, Copenhague y Bayer Leverkusen igualaron a dos goles.

Barcelona's British forward #14 Marcus Rashford controls the ball during the UEFA Champions League first round football match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park in London, on September 18, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
El Barcelona se impuso 2 a 1, con dos goles de Rashford. (AFP/AFP)

En el otro partido atractivo de la fecha, el City derrotó al campeón de Italia, el Napolés, 2 a 0.

Los goles fueron del infaltable Erling Haaland, al 56′, y de Jeremy Doku al 67′.

Brujas 4 - Mónaco 1

Sporting 4 - Kairat Almaty 1

Frankfurt 5 - Galatasaray 1

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

