¡Marcus Rashford puso la firma! Barcelona venció al Newcastle en su propia casa

Marcus Rashford firmó un gran partido con el Barcelona, anotando un doblete en el triunfo del los blagranas ante el Newcastle, en Inglaterra.

Marcus Rashford anotó doblete para el Barcelona. (AFP/AFP)

Rashford anotó a los minutos 58 y 67, los goles con los que el Barcelona se puso arriba 2 a 0 y luego, al 90′, los ingleses descontaron mediante Anthony Gordon. Fue el debut de Rashford en Champions con los catalanes.

Un cabezazo al 58′ y un disparo lejano al ángulo al 67’, permitieron al futbolista británico convertirse en la figura del encuentro.

Rashford es uno de los fichajes del cuadro azulgrana para esta nueva temporada, luego de que llegara a préstamo desde el Manchester United.

De esta forma, el Barcelona inició su camino en Champions con un triunfo complicado e importante en Inglaterra, aunque se vio sometido a un dominio en los primeros minutos del partidos.

En otros resultados del día, Copenhague y Bayer Leverkusen igualaron a dos goles.

En el otro partido atractivo de la fecha, el City derrotó al campeón de Italia, el Napolés, 2 a 0.

Los goles fueron del infaltable Erling Haaland, al 56′, y de Jeremy Doku al 67′.

