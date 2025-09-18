Newcastle vs Barcelona: horario y dónde ver la Champions en Latinoamérica

La fase de grupos de la Champions League 2025-26 arrancó con todo y este jueves uno de los choques más esperados será el Newcastle United contra FC Barcelona en el estadio St. James’ Park, Inglaterra.
El duelo marca el debut de los azulgranas en la nueva edición del torneo y despierta gran expectativa entre la afición mundial, ya que el club catalán busca volver a pelear por la “Orejona”.
LEA MÁS: Barcelona confirma convocatoria ante Newcastle para Champions: pierde a una estrella, pero recupera a otra
Barcelona busca empezar con el pie derecho ante un Newcastle que quiere hacer respetar su casa. Los ingleses llegan con el respaldo de su afición y la ambición de dar un golpe en el grupo.
La jornada de Champions se completa con duelos intensos como el del Manchester City ante Napoli y el choque entre Frankfurt y Galatasaray, que prometen emociones fuertes.
Canales de transmisión
- Costa Rica y Centroamérica → ESPN y streaming en Disney+.
- México → TNT Sports y HBO Max.
- Colombia, Perú y Ecuador → ESPN y Star+.
- Argentina, Chile y Uruguay → ESPN y Star+.
- España → Movistar Liga de Campeones.
LEA MÁS: El Real Madrid, con Kylian Mbappé a la cabeza, avanza a paso seguro en el liderato de LaLiga
Jornada completa de este jueves 18 de setiembre
|Partido
|España
|CR / MX
|COL / PE / EC
|CHI
|ARG / URU
|Club Brugge vs. Mónaco
|18:45
|10:45
|11:45
|12:45
|13:45
|Copenhague vs. Leverkusen
|18:45
|10:45
|11:45
|12:45
|13:45
|Newcastle vs. Barcelona
|21:00
|13:00
|14:00
|15:00
|16:00
|Frankfurt vs. Galatasaray
|21:00
|13:00
|14:00
|15:00
|16:00
|Manchester City vs. Napoli
|21:00
|13:00
|14:00
|15:00
|16:00
|Sporting vs. Kairat
|21:00
|13:00
|14:00
|15:00
|16:00
*Noticia realizada con ayuda de Inteligencia Artificial*
¡Llegó la Champions! 💙❤️ pic.twitter.com/gt0sJK2oKr— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 18, 2025