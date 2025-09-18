Teleguía Deportes

Newcastle vs Barcelona: horario y dónde ver la Champions en Latinoamérica

La jornada de este jueves en la Champions League trae grandes duelos, incluido el esperado Newcastle vs FC Barcelona

Por Hillary Chinchilla Marín
Un golazo de Pedri tiene ganando al Barcelona, en la final de la Copa del Rey, ante el Real Madrid. Foto tomada de X Barcelona.
El FC Barcelona de Pedri se medirá ante el Newcastle en la Champions League (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)

La fase de grupos de la Champions League 2025-26 arrancó con todo y este jueves uno de los choques más esperados será el Newcastle United contra FC Barcelona en el estadio St. James’ Park, Inglaterra.

El duelo marca el debut de los azulgranas en la nueva edición del torneo y despierta gran expectativa entre la afición mundial, ya que el club catalán busca volver a pelear por la “Orejona”.

Barcelona busca empezar con el pie derecho ante un Newcastle que quiere hacer respetar su casa. Los ingleses llegan con el respaldo de su afición y la ambición de dar un golpe en el grupo.

La jornada de Champions se completa con duelos intensos como el del Manchester City ante Napoli y el choque entre Frankfurt y Galatasaray, que prometen emociones fuertes.

Canales de transmisión

  • Costa Rica y Centroamérica → ESPN y streaming en Disney+.
  • México → TNT Sports y HBO Max.
  • Colombia, Perú y Ecuador → ESPN y Star+.
  • Argentina, Chile y Uruguay → ESPN y Star+.
  • España → Movistar Liga de Campeones.

Jornada completa de este jueves 18 de setiembre

PartidoEspaña CR / MX COL / PE / ECCHI ARG / URU
Club Brugge vs. Mónaco18:4510:4511:4512:4513:45
Copenhague vs. Leverkusen18:4510:4511:4512:4513:45
Newcastle vs. Barcelona21:0013:0014:0015:0016:00
Frankfurt vs. Galatasaray21:0013:0014:0015:0016:00
Manchester City vs. Napoli21:0013:0014:0015:0016:00
Sporting vs. Kairat21:0013:0014:0015:0016:00

