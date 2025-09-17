Barcelona confirma convocatoria ante Newcastle para Champions: pierde a una estrella, pero recupera a otra

El Barcelona dio a conocer la convocatoria para el partido de este jueves (21:00 horas) contra el Newcastle United de Inglaterra, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. La gran novedad es la ausencia de Lamine Yamal, quien no se ha recuperado de sus molestias en el pubis, según informó Europa Press.

El Barcelona, campeón de España, debuta este jueves contra el Newcastle en la Champions League. (JOSEP LAGO/AFP)

El delantero español tampoco participó en la goleada 6-0 frente al Valencia CF el pasado domingo, por lo que este será el segundo encuentro consecutivo que se pierde. En contraste, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong sí regresa a la lista después de superar una lesión muscular sufrida con la selección de Países Bajos durante la última fecha FIFA.

LEA MÁS: Todos los partidos de Champions League esta semana: horarios y canales en España, Latinoamérica y Costa Rica

En el listado de bajas también figuran Pablo Páez ‘Gavi’ y Alejandro Balde, ambos lesionados, además del portero alemán Marc-André ter Stegen, que continúa fuera del equipo.

Lamine Yamal será baja con el Barcelona en el primer partido de la temporada de Champions League. (LLUIS GENE/AFP)

La convocatoria completa del Barcelona para el duelo ante el Newcastle está formada por Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García y Jofre (defensas); Pedri, Casadó, Fermín, Bernal, De Jong y Olmo (centrocampistas); y Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Bardghji y Toni Fernández (delanteros).

LEA MÁS: El Real Madrid, con Kylian Mbappé a la cabeza, avanza a paso seguro en el liderato de LaLiga

Horario del debut del Barcelona en la Champions

Barcelona podría contar con Raphina para que la ausencia de Lamine Yamal no se sienta tanto en su debut en Champions contra el Newcastle. AFP (JOSEP LAGO/AFP)

El debut del FC Barcelona en la Champions League 2025/26 será este jueves 18 de septiembre frente al Newcastle United en Inglaterra. El partido, que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos, se disputará a las 21:00 horas en España y tendrá distintos horarios en cada país de América Latina. Aquí te compartimos la guía completa para que sepas a qué hora juega el Barcelona contra Newcastle según tu país.

España: 21:00

21:00 Inglaterra: 20:00

20:00 México (CDMX): 13:00

13:00 Guatemala: 13:00

13:00 Costa Rica: 13:00

13:00 El Salvador: 14:00

14:00 Honduras: 14:00

14:00 Nicaragua: 14:00

14:00 Belice: 14:00

14:00 Panamá: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 Ecuador: 14:00

14:00 Venezuela: 15:00

15:00 Bolivia: 15:00

15:00 Chile: 15:00

15:00 Argentina: 16:00

16:00 Uruguay: 16:00

16:00 Paraguay: 16:00

16:00 Brasil: 16:00

*Esta noticia contó con ayuda de Inteligencia Artificial, utilizando información de Europa Press. El contenido fue revisado por un editor humano.

LEA MÁS: El Real Madrid de Alonso arranca la Champions con la misión de recuperar el trono