Deportes

Barcelona confirma convocatoria ante Newcastle para Champions: pierde a una estrella, pero recupera a otra

Barcelona jugará este jueves frente al Newcastle en el estreno de ambos por la Champions League

EscucharEscuchar
Por Marcelo Poltronieri

El Barcelona dio a conocer la convocatoria para el partido de este jueves (21:00 horas) contra el Newcastle United de Inglaterra, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. La gran novedad es la ausencia de Lamine Yamal, quien no se ha recuperado de sus molestias en el pubis, según informó Europa Press.

Jugadores del Barcelona posan luego de ganarle el pasado 10 de agosto el tradicional Trofeo Joan Gamper al Como 1907 de Italia, como parte de la pretemporada.
El Barcelona, campeón de España, debuta este jueves contra el Newcastle en la Champions League. (JOSEP LAGO/AFP)

El delantero español tampoco participó en la goleada 6-0 frente al Valencia CF el pasado domingo, por lo que este será el segundo encuentro consecutivo que se pierde. En contraste, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong sí regresa a la lista después de superar una lesión muscular sufrida con la selección de Países Bajos durante la última fecha FIFA.

LEA MÁS: Todos los partidos de Champions League esta semana: horarios y canales en España, Latinoamérica y Costa Rica

En el listado de bajas también figuran Pablo Páez ‘Gavi’ y Alejandro Balde, ambos lesionados, además del portero alemán Marc-André ter Stegen, que continúa fuera del equipo.

Barcelona
Lamine Yamal será baja con el Barcelona en el primer partido de la temporada de Champions League. (LLUIS GENE/AFP)

La convocatoria completa del Barcelona para el duelo ante el Newcastle está formada por Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García y Jofre (defensas); Pedri, Casadó, Fermín, Bernal, De Jong y Olmo (centrocampistas); y Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Bardghji y Toni Fernández (delanteros).

LEA MÁS: El Real Madrid, con Kylian Mbappé a la cabeza, avanza a paso seguro en el liderato de LaLiga

Horario del debut del Barcelona en la Champions

Barcelona - Real Madrid, domingo 11 de mayo. AFP.
Barcelona podría contar con Raphina para que la ausencia de Lamine Yamal no se sienta tanto en su debut en Champions contra el Newcastle. AFP (JOSEP LAGO/AFP)

El debut del FC Barcelona en la Champions League 2025/26 será este jueves 18 de septiembre frente al Newcastle United en Inglaterra. El partido, que promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos, se disputará a las 21:00 horas en España y tendrá distintos horarios en cada país de América Latina. Aquí te compartimos la guía completa para que sepas a qué hora juega el Barcelona contra Newcastle según tu país.

  • España: 21:00
  • Inglaterra: 20:00
  • México (CDMX): 13:00
  • Guatemala: 13:00
  • Costa Rica: 13:00
  • El Salvador: 14:00
  • Honduras: 14:00
  • Nicaragua: 14:00
  • Belice: 14:00
  • Panamá: 14:00
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • Ecuador: 14:00
  • Venezuela: 15:00
  • Bolivia: 15:00
  • Chile: 15:00
  • Argentina: 16:00
  • Uruguay: 16:00
  • Paraguay: 16:00
  • Brasil: 16:00

*Esta noticia contó con ayuda de Inteligencia Artificial, utilizando información de Europa Press. El contenido fue revisado por un editor humano.

LEA MÁS: El Real Madrid de Alonso arranca la Champions con la misión de recuperar el trono

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BarcelonaFC BarcelonaFútbolChampionsBarcelona vs NewcastleCuándo juega el BarcelonaCuándo juega el Barcelona en la ChampionsLamine Yamal¿Jugará Lamine Yamal?
Marcelo Poltronieri

Marcelo Poltronieri

Editor web, acomodador del periódico impreso y uno de los encargados de los posteos en las redes sociales de La Teja. Ha trabajado en Grupo Nación desde el 2012 en distintos productos y secciones. Es bachiller en Periodismo y licenciado en Producción Audiovisual en la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.