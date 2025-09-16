El Real Madrid de Alonso arranca la Champions con la misión de recuperar el trono

El Real Madrid, con Kylian Mbappé como una de sus figuras debuta este martes en la Champions League. AFP. (ANDER GILLENEA/AFP)

El Real Madrid, rey de Europa con 15 títulos, arrancará la Champions contra el Marsella, con la misión de reconquistar el trono con un nuevo técnico al frente y un plantel renovado.

El conjunto blanco se reforzó este verano con varias incorporaciones por un coste de alrededor de 170 millones de euros (100 mil millones de colones), además de fichar a Xabi Alonso como relevo de Carlo Ancelotti.

La eliminación de los cuartos de final la temporada pasada por el Arsenal (5-1 en el global), en abril, evidenció las deficiencias del equipo, sobre todo, a nivel táctico.

Con un equipo muy desequilibrado por la insistencia de Ancelotti de alinear regularmente al “cuarteto fantástico” con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, la defensa madridista hizo aguas.

Ancelotti no pudo encontrar la estrategia adecuada para proteger al cuadro, a pesar de que Mbappé alcanzó su mejor estado de forma en la segunda mitad de la campaña.

La Juventus debutará contra el Borussia Dortmund de Alemania. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

La jornada: Athletic Club vs Arsenal: 10:45 a.m. PSV vs Union St. Gilloise: 10:45 a.m. Benfica vs Qarabag: 1 p.m. Juventus vs Dortmund: 1 p.m Real Madrid vs Marsella: 1 p.m. Tottenham vs Villarreal: 1 p.m.

Defensa reforzada

El Real Madrid sufrió seis derrotas en la competición europea, entre ellas contra el Liverpool, Atlético y AC Milán, terminando la temporada sin un trofeo importante y viendo a su acérrimo rival, el Barcelona, levantar el triplete doméstico: La Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Mbappé comenzó este curso de manera espectacular con cuatro goles en cuatro partidos ligueros, pero los hinchas merengues están igual de impresionados por la solidez defensiva que Alonso ha instaurado hasta ahora.

El Real Madrid ha dejado la portería a cero dos veces y sobrevivió jugando una hora con 10 hombres contra la Real Sociedad el sábado, para ganar y mantener su pleno de victorias en el campeonato español.

“La valoración, jugando tanto tiempo con uno menos, es que hemos tenido fases buenas, fases en las que hemos sabido sufrir un poco más y que hemos sabido corregir. La gente ha sido generosa y ha sabido sufrir en beneficio del equipo”, afirmó el sábado Alonso.

Con el formato ampliado de Champions, con ocho partidos de grupo, Alonso sugirió que rotará a sus jugadores las próximas semanas.

“Vamos a necesitar a todos. Afrontamos un periodo con muchos partidos”, dijo el preparador vasco.

“Ojalá no haya lesiones y que todos sean partícipes es importante para ser competitivos y constantes en el rendimiento”, aseveró.