Keylor Navas sobre su vida en México: “me siento como un mexicano más”

Keylor Navas se siente como un mexicano más y habló de su plato mexicano favorito. Foto tomada del Pumas. (Pumas/Pumas)

Keylor Navas reveló que está feliz de la vida en México y destacó que uno de los platillos del país azteca que lo tienen como loco son los tacos de pastor.

El portero del Pumas participó en un ejercicio, en donde reveló lo que representa las celebraciones de la Independencia en el país y lo pusieron a prueba con algunas preguntas.

El video aparece en su canal de YouTube:

“Las celebraciones de la Independencia recordar la libertad, los desfiles que se hacen en todas las regiones, escuelas y colegios preparan bandas, bailes típicos. El 14 de setiembre se hacen los desfiles de faroles, nos recuerda la libertad, disfrutar en familia”; dijo el Halcón.

Luego habló del orgullo que representa para él, poner en alto el nombre de Costa Rica en el deporte:

LEA MÁS: (Video) Keylor Navas atajó un penal en partido entre Pumas y Mazatlán y todo esto dicen en México

“Para mí es un sueño hecho realidad el orgullo de poder decir acá hay un tico que está intentando dejar el nombre de Costa Rica lo más alto posible, cumpliendo sus sueños, con la bandera en la mano”, afirmó.

Keylor Navas se siente como un tico más

Un tico en México

Keylor contó que poco a poco se va adaptando a la comida del país azteca y dijo que los tacos de pastor ser han convertido en sus preferidos.

“Los taquitos son muy ricos, había que probarlos, estar ahí. Ya me siento como un mexicano más ahí con el chile”, comentó Keylor.

El portero dijo que no ha adaptado ninguna expresión mexicana en su vocabulario, pero ha escuchado decenas y prefirió no decirlas.

LEA MÁS: Keylor Navas sigue haciendo grande su nombre y en México destaca por una importante razón

Y al final del video, lo pusieron a prueba y ahí el meta la pifió:

“Comida típica: gallo pinto

“Dulce típico que no falla: arroz con leche

“Canción que no puede faltar el 15 de setiembre: me agarraron fuera de base, las de Luis Miguel. Saludos a Luis Mi”, dijo entre risas.