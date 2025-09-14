Keylor Navas sigue haciendo grande su nombre y en México destaca por una importante razón

La llegada de Keylor Navas al Pumas de México se convirtió en uno de los fichajes más destacados de la Liga MX. Foto tomada de X Pumas. (X de Pumas/X de Pumas)

La llegada de Keylor Navas a la Liga MX fue todo un suceso y su contratación figura como uno de los fichajes estrella del torneo de Apertura 2025.

Según el diario Récord de México, para esta ventana de transferencias se hicieron un total de 253 movimientos y entre los 18 clubes del torneo mexicano, se registraron 135 llegadas y 118 salidas, promediando alrededor de 14 cambios por equipo.

El de Navas fue considerado por el medio mexicano como el más impactante y esta es la razón que dio el medio.

“Pumas logró fichar a la leyenda costarricense tras semanas de complejas negociaciones. Viniendo de Newell’s Old Boys, el jugador de 38 años firmó un contrato de un año. Su transferencia costó alrededor de $2 millones (mil millones) e inmediatamente hizo titulares en todo el mundo”, mencionó el informativo.

La llegada de Ángel Correa al Tigres de México fue otro de los aciertos en la Liga MX. Instagram Ángel Correa. (Instagram Ángel Correa./Instagram Ángel Correa.)

Además de Navas, otros jugadores destacaron por sus contrataciones. Uno de ellos fue Ángel Correa, el argentino que dejó el Atlético de Madrid para unirse a Tigres, en un acuerdo cercano a los $9 millones (¢4 mil millones).

Además, mencionaron al volante Aaron Ramsey quien llegó como compañero de Navas. El galés se convirtió en el primero de su país en firmar en la Liga MX.