Muere Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exjugador de El Salvador

Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exjugador de El Salvador, muere de forma inesperada. (La Nación/Tomado de Facebook)

Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exmundialista con la selección de El Salvador en España 1982, falleció de manera repentina a los 66 años, según confirmó el pasado domingo 14 de setiembre la Federación Salvadoreña de Fútbol.

LEA MÁS: Supuesta infidelidad de Marvin Loría hizo eco a nivel internacional y esto dicen del jugador de Saprissa

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Alberto ‘La Chelona’ Rodríguez (Q.D.D.G.), mundialista en España 1982 y referente de nuestro fútbol.

LEA MÁS: (Video) Vea el incómodo intercambio entre Paté Centeno y una periodista en conferencia de prensa

“Nos unimos al dolor que abruma a su familia, amigos y a toda la base de fans salvadoreños, recordando con gratitud su dedicación y legado en la historia del Equipo Nacional. Que descanse en paz”, expresó la Federación por medio de una publicación en X.

LEA MÁS: “Zorro” Hernández le tira con todo a Orlando Moreira por criticar que no hay heredianos en la Sele

El medio salvadoreño Diario de Hoy informó que el exdeportista murió a causa de un paro cardíaco en Estados Unidos.

Rodríguez será recordado por su paso por el Mundial de 1982 y su destacada trayectoria en clubes de Alemania, Finlandia, México y Japón, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol centroamericano.