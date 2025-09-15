Deportes

Muere Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exjugador de El Salvador

La muerte del exjugador tiene conmovido al mundo del fútbol

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Jaime Chelona Rodríguez Exmundalista de El Salvador Falleció a los 66 años 15 de setiembre del 2025 Tomado de Facebook
Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exjugador de El Salvador, muere de forma inesperada. (La Nación/Tomado de Facebook)

Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exmundialista con la selección de El Salvador en España 1982, falleció de manera repentina a los 66 años, según confirmó el pasado domingo 14 de setiembre la Federación Salvadoreña de Fútbol.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Alberto ‘La Chelona’ Rodríguez (Q.D.D.G.), mundialista en España 1982 y referente de nuestro fútbol.

“Nos unimos al dolor que abruma a su familia, amigos y a toda la base de fans salvadoreños, recordando con gratitud su dedicación y legado en la historia del Equipo Nacional. Que descanse en paz”, expresó la Federación por medio de una publicación en X.

El medio salvadoreño Diario de Hoy informó que el exdeportista murió a causa de un paro cardíaco en Estados Unidos.

Rodríguez será recordado por su paso por el Mundial de 1982 y su destacada trayectoria en clubes de Alemania, Finlandia, México y Japón, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol centroamericano.

Jaime ‘la Chelona’ RodríguezEl SalvadorExjugador mundialista
