Muere Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exjugador de El Salvador

Jaime ‘la Chelona’ Rodríguez, exmundialista con la selección de El Salvador en España 1982, falleció de manera repentina a los 66 años, según confirmó el pasado domingo 14 de setiembre la Federación Salvadoreña de Fútbol.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Alberto ‘La Chelona’ Rodríguez (Q.D.D.G.), mundialista en España 1982 y referente de nuestro fútbol.
“Nos unimos al dolor que abruma a su familia, amigos y a toda la base de fans salvadoreños, recordando con gratitud su dedicación y legado en la historia del Equipo Nacional. Que descanse en paz”, expresó la Federación por medio de una publicación en X.
El medio salvadoreño Diario de Hoy informó que el exdeportista murió a causa de un paro cardíaco en Estados Unidos.
Rodríguez será recordado por su paso por el Mundial de 1982 y su destacada trayectoria en clubes de Alemania, Finlandia, México y Japón, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol centroamericano.
Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y a toda la afición salvadoreña, recordando con gratitud su entrega y… pic.twitter.com/cTDxDR3oeh