Supuesta infidelidad de Marvin Loría hizo eco a nivel internacional y esto dicen del jugador de Saprissa

La supuesta infidelidad de Marvin Loría a su esposa Melanie Valverde hizo eco a nivel internacional. Instagram Melanie Valverde. (Instagram Melanie Valverde. /Instagram Melanie Valverde.)

La supuesta infidelidad del jugador del Saprissa Marvin Loría a su esposa, Melanie Valverde no pasó desapercibida fuera de nuestras fronteras y a nivel internacional se habla del escándalo.

El diario hondureño “La Prensa” informó sobre la difícil situación que vive la pareja y destacó algunos hechos del matrimonio del volante morado.

“Jugador costarricense es descubierto siéndole infiel a su esposa”, titula el medio catracho en su sitio web y muestra una galería con 16 imágenes, tanto de Valverde, como del futbolista.

En las últimas horas, en redes sociales circulan videos de Valverde, encarando al jugador morado, al descubrir que estaba con otra mujer y hasta Melanie hizo una serie de aclaraciones en sus redes sociales.

Marvin Loría (11) está en el ojo del huracán por una aparente infidelidad. Prensa Saprissa. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Según dicen, el futbolista disfrutaba con su supuesta amante en un bar de Santa Ana cuando Melanie les cayó de sorpresa y los encontró. En los videos se observa cómo ella se le atraviesa al carro en un intento de Loría por huir y evitar el escándalo que se armó.

“La hermosa Melanie Valverde fue víctima de una de las traiciones más dolorosas que puede sufrir una mujer en una relación: la infidelidad de su pareja.

“En las últimas horas el nombre del futbolista del Deportivo Saprissa, Marvin Loría, se volvió tendencia en redes sociales por ser infiel”, cita La Prensa.

Hasta el momento, Marvin no ha aparecido para hablar del tema. El domingo entró como titular, en el juego contra Guadalupe y salió a los 45 minutos, cuando Saprissa iba ganando 2-0.