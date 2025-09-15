Deportes

“Zorro” Hernández le tira con todo a Orlando Moreira por criticar que no hay heredianos en la Sele

Carlos Hernández, exjugador de Alajuelense, cuestionó el rendimiento de Herediano en el Apertura 2025

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Herediano vs Sporting FC por la jornada 8 del torneo
Carlos Hernández aseguró que el rendimiento del Herediano provoca que no tenga jugadores en la Selección Nacional. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El exjugador Carlos Hernández criticó el discurso que Orlando Moreira, vicepresidente del Herediano, dio el sábado anterior, en el cual criticó el trabajo de Miguel Herrera en la Selección.

Previo al juego contra Sporting, Moreira dijo que si por él fuera, el Piojo ya no estaría en la Sele, y añadió que es raro, que siendo bicampeón, no haya jugadores del Team en la Tricolor.

“Si yo estuviera en el Comité Ejecutivo, mi voto sería para que el técnico no siga. Lo mejor es quitarlo ahora, después ya sería muy jodido. Es muy raro que seamos bicampeones nacionales y no haya ni un solo jugador del Herediano”, comentó el dirigente florense.

LEA MÁS: Herediano bajo la lupa de la Caja (CCSS) por diferencias en reportes salariales

Carlos le replicó al dirigente florense sin pelos en la lengua.

“Moreira dice que tiene que irse el Piojo, que ¿cómo es posible que el bicampeón no tenga a nadie en la Sele? Pero ya vio el rendimiento del Herediano, ninguno (de sus jugadores) merece estar en Selección, como muchos de otros equipos”, escribió Hernández en su cuenta de X.

LEA MÁS: Hernán Medford reconoce el gran problema que tiene Herediano previo a su duelo contra Saprissa

En este momento, Herediano está en el sexto lugar de la tabla, con 12 puntos, y en el plano internacional quedó fuera de la Copa Centroamericana. El sábado no pudo derrotar a Sporting en el Carlos Alvarado y a mitad de semana cayó ante Cartaginés.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carlos HernándezZorroOrlando MoreiraSelección Nacional
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.