“Zorro” Hernández le tira con todo a Orlando Moreira por criticar que no hay heredianos en la Sele

Carlos Hernández aseguró que el rendimiento del Herediano provoca que no tenga jugadores en la Selección Nacional. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El exjugador Carlos Hernández criticó el discurso que Orlando Moreira, vicepresidente del Herediano, dio el sábado anterior, en el cual criticó el trabajo de Miguel Herrera en la Selección.

Previo al juego contra Sporting, Moreira dijo que si por él fuera, el Piojo ya no estaría en la Sele, y añadió que es raro, que siendo bicampeón, no haya jugadores del Team en la Tricolor.

“Si yo estuviera en el Comité Ejecutivo, mi voto sería para que el técnico no siga. Lo mejor es quitarlo ahora, después ya sería muy jodido. Es muy raro que seamos bicampeones nacionales y no haya ni un solo jugador del Herediano”, comentó el dirigente florense.

LEA MÁS: Herediano bajo la lupa de la Caja (CCSS) por diferencias en reportes salariales

Moreira dice que tiene que irse Piojo que como es posible que el bicampeon no tenga en la Sele a nadie? Pero ya vio el rendimiento del Herediano ,

ninguno merece estar en selección, como muchos de otros equipos 🤷🏽‍♂️🤐👎🏽 — Carlos Hernandez (@lashmidaniel16) September 14, 2025

Carlos le replicó al dirigente florense sin pelos en la lengua.

“Moreira dice que tiene que irse el Piojo, que ¿cómo es posible que el bicampeón no tenga a nadie en la Sele? Pero ya vio el rendimiento del Herediano, ninguno (de sus jugadores) merece estar en Selección, como muchos de otros equipos”, escribió Hernández en su cuenta de X.

LEA MÁS: Hernán Medford reconoce el gran problema que tiene Herediano previo a su duelo contra Saprissa

En este momento, Herediano está en el sexto lugar de la tabla, con 12 puntos, y en el plano internacional quedó fuera de la Copa Centroamericana. El sábado no pudo derrotar a Sporting en el Carlos Alvarado y a mitad de semana cayó ante Cartaginés.