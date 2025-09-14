Hernán Medford reconoce el gran problema que tiene Herediano previo a su duelo contra Saprissa

Hernán Medford, técnico del Herediano sabe que los florenses deben mejorar ofensivamente. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hernán Medford, técnico del Club Sport Herediano, es consciente de que su equipo no se ve bien ofensivamente, y ese es uno de los puntos a mejorar para los encuentros que vienen.

El Pelícano, quien tuvo cara de pocos amigos en la conferencia, luego del juego contra Sporting, reconoció que el problema no es de la zona alta, sino del plantel en general.

“Son dos partidos en los que no anotamos y ese es el problema. El equipo de Sporting se nos paró bien, hizo un muy bloque y no supimos cómo descifrar, no se pudo, ahí es donde estamos pecando.

“Deberíamos mostrar más ofensivamente, estamos en deuda en esa parte; pero no es un delantero, es a nivel del equipo, el fútbol es todos atacan y todos defienden”, dijo.

Medford sabe la gran tarea que tienen previo al encuentro contra Saprissa.

“Con lo que se está haciendo no estamos contentos, pero por lo menos es aceptar que las cosas no se han hecho bien en los últimos partidos, y tenemos que mejorar en muchas cosas.

“No es la primera vez que me pasa esto, las estadísticas son las estadísticas y esto no es presión de nada, tengo más de 20 años en esto”, comentó.

En la próxima jornada, Herediano enfrentará a Saprissa.

Punto importante

El defensor Ian Lawrence, de Sporting, resaltó la importancia del punto que obtuvieron contra los florenses.

“Creo que hicimos un buen partido, en el segundo tiempo perdimos un poco de volumen ofensivo, pero el punto es muy importante.

“Siempre buscamos ganar, si ese no es el resultado, no saldremos satisfechos. En el primer tiempo tuvimos un poco más de opciones, pero no se nos dio. Debemos seguir puntuando, para salir del último lugar”, destacó.