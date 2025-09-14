Herediano vuelve a dejar dudas luego de un aburrido empate ante Sporting

Herediano sigue dejando dudas y empató 0-0 ante Sporting. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Club Sport Herediano volvió a dejar dudas y con Hernán Medford en el banquillo acumula su segundo juego sin conocer la victoria, tras empatar con el Sporting 0-0.

El juego entre florenses y josefinos, pactado para las 5 de la tarde, estuvo amenazado por la fuerte lluvia que cayó minutos antes del pitazo inicial en el Carlos Alvarado, sin embargo, conforme se acercó el inicio del juego, el agua fue mermando y el encuentro no tuvo mayores contratiempos.

Los bicampeones nacionales lo intentaron, tuvieron el control de la pelota, pero no pudieron enviarla al fondo del marco de Leonel Moreira. En la primera parte, Getsel Montes y Marcel Hernández tuvieron algunas opciones, que no pudieron concretar con éxito.

Al otro lado, el recién llegado Luis Díaz tuvo una clara, pero su jugada fue señalada como fuera de juego y el equipo que dirige Minor Díaz continúa con problemas para sumar de 3.

Minor Díaz y Hernán Medford se repartieron un punto, en la tarde del sábado. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con apagón de por medio

El arquero Leonel Moreira fue el salvador de Sporting. Poco a poco, desde la llegada del entrenador nicoyano, el equipo albinegro mejora su fútbol, pero le sigue costando encontrarse con el gol.

Luis Ronaldo Araya metió peligro al 26, pero Moreira desvió el balón de forma espectacular. Luego, Marcel Hernández disparó con un cabezazo, al 35, pero la bola se fue por encima del travesaño.

El segundo tiempo transcurrió sin mayores acciones y al 63 hubo un incidente que provocó la suspensión temporal del encuentro. Se fue la luz en el estadio y en los alrededores del estadio, por lo que los aficionados encendieron las linternas de sus celulares, para iluminar el ambiente. Rápidamente, se restableció el fluido eléctrico y el choque continuó sin mayores acciones de peligro.

Con este resultado, los florenses escalaron un puesto en la tabla y se quedaron con 12 unidades. En Sporting respiran, pues dejaron el último lugar y se colocaron en el noveno puesto, con 5 puntos (-6), la misma cantidad de Guadalupe, que tiene una diferencia de -7.