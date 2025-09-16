Todos los partidos de Champions League esta semana: horarios y canales en España, Latinoamérica y Costa Rica

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 arranca esta semana con emocionantes duelos. A continuación: el calendario completo de los partidos, horarios según diferentes zonas horarias, canales oficiales para verlos, y guía para que no te pierdas ninguno , ya sea desde España, Costa Rica o cualquier otro país latinoamerica.
¿Dónde ver la Champions esta temporada?
- En España, los partidos de la Champions League 2025/26 se emitirán a través de Movistar Liga de Campeones, disponible mediante Movistar Plus+ y Orange TV.
- En Latinoamérica, los derechos los tiene ESPN (y plataformas afiliadas, como Star+) para los países de habla hispana.
- En Costa Rica, perteneciente a Centroamérica, aplica la misma señal latinoamericana: ESPN y Star+ serán los servicios clave para ver los partidos en vivo.
LEA MÁS: ¿Periodista Daniel Murillo está soltero o ennoviado? Esto reveló la figura de ESPN
Horarios para España, Costa Rica y México
Día
|Partido
|Hora España
|Hora Costa Rica / México
|Hora Bogotá / Lima
|Hora Buenos Aires
|Martes 16 sep
|Athletic Club vs. Arsenal
|18:45
|10:45 a. m.
|11:45 a. m.
|1:45 p. m.
|Martes 16 sep
|PSV vs. Union SG
|18:45
|10:45 a. m.
|11:45 a. m.
|1:45 p. m.
|Martes 16 sep
|Juventus vs. Dortmund
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Martes 16 sep
|Real Madrid vs. Marsella
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Martes 16 sep
|Benfica vs. Qarabağ
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Martes 16 sep
|Tottenham vs. Villarreal
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Miércoles 17 sep
|Olympiacos vs. Pafos
|18:45
|10:45 a. m.
|11:45 a. m.
|1:45 p. m.
|Miércoles 17 sep
|Slavia Praha vs. Bodø/Glimt
|18:45
|10:45 a. m.
|11:45 a. m.
|1:45 p. m.
|Miércoles 17 sep
|Ajax vs. Inter
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Miércoles 17 sep
|Bayern vs. Chelsea
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Miércoles 17 sep
|Liverpool vs. Atlético
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Miércoles 17 sep
|PSG vs. Atalanta
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Jueves 18 sep
|Club Brugge vs. Monaco
|18:45
|10:45 a. m.
|11:45 a. m.
|1:45 p. m.
|Jueves 18 sep
|Copenhagen vs. Leverkusen
|18:45
|10:45 a. m.
|11:45 a. m.
|1:45 p. m.
|Jueves 18 sep
|Frankfurt vs. Galatasaray
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Jueves 18 sep
|Man. City vs. Napoli
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Jueves 18 sep
|Newcastle vs. Barcelona
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.
|Jueves 18 sep
|Sporting CP vs. Kairat
|21:00
|1:00 p. m.
|2:00 p. m.
|4:00 p. m.