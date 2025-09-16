Deportes

Todos los partidos de Champions League esta semana: horarios y canales en España, Latinoamérica y Costa Rica

La UEFA Champions League 2025/2026 vuelve este martes y la semana estará llena de partidazos

Por Hillary Chinchilla Marín
Rafinha Barcelona Inter 6 de mayo del 2025 FC Barcelona
Este martes vuelve la UEFA Champions League y será una semana llena de fútbol en la fase de liga (La Nación/FC Barcelona)

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 arranca esta semana con emocionantes duelos. A continuación: el calendario completo de los partidos, horarios según diferentes zonas horarias, canales oficiales para verlos, y guía para que no te pierdas ninguno , ya sea desde España, Costa Rica o cualquier otro país latinoamerica.

¿Dónde ver la Champions esta temporada?

  • En España, los partidos de la Champions League 2025/26 se emitirán a través de Movistar Liga de Campeones, disponible mediante Movistar Plus+ y Orange TV.
  • En Latinoamérica, los derechos los tiene ESPN (y plataformas afiliadas, como Star+) para los países de habla hispana.
  • En Costa Rica, perteneciente a Centroamérica, aplica la misma señal latinoamericana: ESPN y Star+ serán los servicios clave para ver los partidos en vivo.

Horarios para España, Costa Rica y México


Día		PartidoHora EspañaHora Costa Rica / MéxicoHora Bogotá / LimaHora Buenos Aires
Martes 16 sepAthletic Club vs. Arsenal18:4510:45 a. m.11:45 a. m.1:45 p. m.
Martes 16 sepPSV vs. Union SG18:4510:45 a. m.11:45 a. m.1:45 p. m.
Martes 16 sepJuventus vs. Dortmund21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Martes 16 sepReal Madrid vs. Marsella21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Martes 16 sepBenfica vs. Qarabağ21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Martes 16 sepTottenham vs. Villarreal21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Miércoles 17 sepOlympiacos vs. Pafos18:4510:45 a. m.11:45 a. m.1:45 p. m.
Miércoles 17 sepSlavia Praha vs. Bodø/Glimt18:4510:45 a. m.11:45 a. m.1:45 p. m.
Miércoles 17 sepAjax vs. Inter21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Miércoles 17 sepBayern vs. Chelsea21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Miércoles 17 sepLiverpool vs. Atlético21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Miércoles 17 sepPSG vs. Atalanta21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Jueves 18 sepClub Brugge vs. Monaco18:4510:45 a. m.11:45 a. m.1:45 p. m.
Jueves 18 sepCopenhagen vs. Leverkusen18:4510:45 a. m.11:45 a. m.1:45 p. m.
Jueves 18 sepFrankfurt vs. Galatasaray21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Jueves 18 sepMan. City vs. Napoli21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Jueves 18 sepNewcastle vs. Barcelona21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
Jueves 18 sepSporting CP vs. Kairat21:001:00 p. m.2:00 p. m.4:00 p. m.
El volante turco de la Juventus Kenan Yildiz celebra con el francés Kolo Muani luego del segundo gol ante el Wydad de Casablanca por el Mundial de Clubes.
Juventus jugará este sábado en la Champions League (FRANCK FIFE/AFP)
