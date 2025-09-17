Liverpool brilla en la Champions League con una virtud que recuerda a Saprissa

Con un gol agónico, el Liverpool se impuso este miércoles 3 a 2 al Atlético de Madrid y ganó su quinto partido.

Esa remontada en los instantes finales nos recuerda la famosa Saprihora, el término con el que se conocen los goles al cierre que el Deportivo Saprissa se ha caracterizado por anotar muchas veces a lo largo de su historia.

Liverpool se impuso con un gol agónico. (AFP/AFP)

El campeón inglés se impuso con un gol de Virgil Van Dijk, al minuto 90 (+2) luego de una reacción del Atlético, que ya había empatado el duelo, luego de estar abajo 2 a 0.

Los otros goles de los ingleses fueron de Mohamed Salah y de Andrew Robertson. Por los colchoneros anotó un doblete Marcos Llorente.

Pero veamos los últimos cinco partidos del Liverpool. El domingo pasado venció a Burnley 1 a 0, con gol de Lesley Ugochukwo al 84.

El 31 de agosto se impuso al Arsenal, 1 a 0, con gol al 83 de Dominik Szoboszla.

Ante el Newcastle, el 25 de agosto, se impuso 3 a 2, con gol de Rio Ngumoha, al 90 (+10).

Bayern Munich le ganó 3 a 1 al campeón del mundo, el Chelsea. (AFP/AFP )

Y se impuso 4 a 2 al Bournemouth, el 15 de julio, con goles de Federic Chiesa al 88 y de Salah al 90 (+4).

Queda claro que el Liverpool no se rinde nunca.

Saprissa ha hecho de la Saprihora un caballo de fuerza. Es la costumbre que tiene el cuadro morado de marcar goles decisivos en los últimos segundos de los cierres de partido.

Los otros resultados del día en la Champions fueron: Slavia Praha 2 - Bodo Glimt 2. Olympiacos 0 - Pafos 0.

Además, Bayern Munich 3 - Chelsea 1, PSG 4 - Atalanta 0 y Ajax 0 - Inter 2.