Rúben Neves se realizó lindo y emotivo tatuaje para honrar memoria del fallecido Diogo Jota

Diogo Jota vivirá para siempre en la piel de Rúben Neves, su mejor amigo

Por Hillary Chinchilla Marín
Diogo Jota y Ruben Neves eran mejores amigos
Diogo Jota y Ruben Neves eran mejores amigos (Instagram/Instagram)

Rubén Neves, jugador del Al-Hilal S. F. C y de la Selección de Portugal, honró la vida del fallecido Diogo Jota con un emotivo tatuaje.

Diogo Jota falleció en un terrible accidente de tránsito en julio de este año y dejó consternación y dolor en el mundo entero. Una de las personas más afectadas ha sido Neves, quien era su mejor amigo.

Ambos jugadores compartieron equipo unos años y por mucho tiempo fueron seleccionados de Portugal. Ahora que Jota no está, Rubén decidió llevarlo para siempre en su piel por medio de un lindo tatuaje.

Ahora que hay doble fecha FIFA, Neves fue convocado y la Selección de su país compartió la foto del tatuaje que se hizo, mismo que se trata de una foto donde los dos salen abrazados celebrando un gol.

El gesto de Rubén ha generado muchos comentarios en redes sociales y es que demuestra el fuerte lazo que lo unía con Jota.

Ruben Neves decidió llevar siempre con él a Diogo Jota
Ruben Neves decidió llevar siempre con él a Diogo Jota (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)
