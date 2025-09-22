¿Dónde ver el Balón de Oro 2025?: horarios de TV en Latinoamérica, España, Francia y favoritos a ganar el premio

El trofeo del Balón de Oro 2025 será entregado este lunes en París a los mejores futbolistas del año.

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet en París, Francia. El evento organizado por la revista France Football premiará al mejor futbolista del año, así como a la mejor jugadora y otras categorías que reconocen a los grandes protagonistas de la temporada.

Nominados al Balón de Oro 2025

Luis Enrique y Ousmane Dembélé celebraron la Champions con el PSG, un logro que los acerca al Balón de Oro 2025. (Foto tomada de La Nación Argentina./Foto tomada de La Nación Argentina.)

En la categoría masculina, la lista de 30 nominados incluye figuras como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal,Raphinha, Jude Bellingham, Pedri y Fabián Ruiz, entre otros destacados de la temporada 2024-2025.

En la categoría femenina, también hay 30 candidatas, con fuerte presencia española: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro y Clàudia Pina. También figuran jugadoras internacionales como Alessia Russo y Chloe Kelly, quienes brillaron en sus clubes y selecciones.

Otras categorías de premios

Durante la gala también se entregarán:

Trofeo Kopa: al mejor jugador joven sub-21.

Trofeo Yashin: al mejor portero o portera de la temporada.

Trofeo Johan Cruyff: al mejor entrenador en fútbol masculino y femenino.

Reconocimientos a clubes y goleadores del año.

Horario de la gala en Francia y España

La ceremonia comenzará a las 21:00 horas en París (hora local de Europa Central, CEST). En España, el horario será el mismo, a las 21:00, con transmisión confirmada por Movistar Plus+.

Horarios en Latinoamérica

País Hora de inicio México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras 1:00 p. m. Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 2:00 p. m. Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela 3:00 p. m. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 4:00 p. m.

Canales y plataformas para ver en vivo

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé figuran entre los grandes nominados al Balón de Oro 2025 tras brillar en la última temporada. (La Nación/Producciuón La Nación)

Claro Sports transmitirá la ceremonia en varios países de la región como Costa Rica.

ESPN llevará la señal a gran parte de Latinoamérica.

Disney+ ofrecerá la gala vía streaming en algunos territorios.

TNT Sports también será opción en determinados países.

En España, la transmisión oficial estará a cargo de Movistar Plus+.

El Balón de Oro 2025 se otorgará tomando en cuenta la temporada futbolística comprendida entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.