Teleguía Deportes

¿Dónde ver el Balón de Oro 2025?: horarios de TV en Latinoamérica, España, Francia y favoritos a ganar el premio

La ceremonia será este lunes 22 de septiembre en París y tendrá al PSG como gran favorito. Te contamos cómo ver en vivo, los horarios y quiénes compiten por el premio.

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Balón de Oro 2024
El trofeo del Balón de Oro 2025 será entregado este lunes en París a los mejores futbolistas del año.

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet en París, Francia. El evento organizado por la revista France Football premiará al mejor futbolista del año, así como a la mejor jugadora y otras categorías que reconocen a los grandes protagonistas de la temporada.

Nominados al Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes, en el Theatre du Chatelet de París, Francia. Foto tomada de La Nación Argentina.
Luis Enrique y Ousmane Dembélé celebraron la Champions con el PSG, un logro que los acerca al Balón de Oro 2025. (Foto tomada de La Nación Argentina./Foto tomada de La Nación Argentina.)

En la categoría masculina, la lista de 30 nominados incluye figuras como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal,Raphinha, Jude Bellingham, Pedri y Fabián Ruiz, entre otros destacados de la temporada 2024-2025.

LEA MÁS: Balón de Oro 2025: estos son los nominados a ganar el premio de Mejor futbolista de la temporada

En la categoría femenina, también hay 30 candidatas, con fuerte presencia española: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro y Clàudia Pina. También figuran jugadoras internacionales como Alessia Russo y Chloe Kelly, quienes brillaron en sus clubes y selecciones.

Otras categorías de premios

Durante la gala también se entregarán:

  • Trofeo Kopa: al mejor jugador joven sub-21.
  • Trofeo Yashin: al mejor portero o portera de la temporada.
  • Trofeo Johan Cruyff: al mejor entrenador en fútbol masculino y femenino.
  • Reconocimientos a clubes y goleadores del año.

Horario de la gala en Francia y España

La ceremonia comenzará a las 21:00 horas en París (hora local de Europa Central, CEST). En España, el horario será el mismo, a las 21:00, con transmisión confirmada por Movistar Plus+.

LEA MÁS: Esto es lo que Marcus Rashford asegura estar aprendiendo tras llegar al Barcelona

Horarios en Latinoamérica

PaísHora de inicio
México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras1:00 p. m.
Colombia, Perú, Panamá, Ecuador2:00 p. m.
Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela3:00 p. m.
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay4:00 p. m.

Canales y plataformas para ver en vivo

Lamine Yamal Ousmane Dembélé Balón de Oro Entrega 22 de setiembre 6 de junio del 2025 Producciuón La Nación
Lamine Yamal y Ousmane Dembélé figuran entre los grandes nominados al Balón de Oro 2025 tras brillar en la última temporada. (La Nación/Producciuón La Nación)
  • Claro Sports transmitirá la ceremonia en varios países de la región como Costa Rica.
  • ESPN llevará la señal a gran parte de Latinoamérica.
  • Disney+ ofrecerá la gala vía streaming en algunos territorios.
  • TNT Sports también será opción en determinados países.
  • En España, la transmisión oficial estará a cargo de Movistar Plus+.

El Balón de Oro 2025 se otorgará tomando en cuenta la temporada futbolística comprendida entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Balón de OroFranciaHorarioEspañaLatinoaméricaLamine YamalOsuname DembeléFC BarcelonaPSGBalón de Oro 2025Balón de Oro nominadoshorarios Balón de Oro 2025dónde ver Balón de Oro en vivocanales TV Balón de Oronominados Balón de Oro masculino femenino
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.