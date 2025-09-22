¿Dónde ver el Balón de Oro 2025?: horarios de TV en Latinoamérica, España, Francia y favoritos a ganar el premio

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet en París, Francia. El evento organizado por la revista France Football premiará al mejor futbolista del año, así como a la mejor jugadora y otras categorías que reconocen a los grandes protagonistas de la temporada.
Nominados al Balón de Oro 2025
En la categoría masculina, la lista de 30 nominados incluye figuras como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal,Raphinha, Jude Bellingham, Pedri y Fabián Ruiz, entre otros destacados de la temporada 2024-2025.
En la categoría femenina, también hay 30 candidatas, con fuerte presencia española: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro y Clàudia Pina. También figuran jugadoras internacionales como Alessia Russo y Chloe Kelly, quienes brillaron en sus clubes y selecciones.
Otras categorías de premios
Durante la gala también se entregarán:
- Trofeo Kopa: al mejor jugador joven sub-21.
- Trofeo Yashin: al mejor portero o portera de la temporada.
- Trofeo Johan Cruyff: al mejor entrenador en fútbol masculino y femenino.
- Reconocimientos a clubes y goleadores del año.
Horario de la gala en Francia y España
La ceremonia comenzará a las 21:00 horas en París (hora local de Europa Central, CEST). En España, el horario será el mismo, a las 21:00, con transmisión confirmada por Movistar Plus+.
Horarios en Latinoamérica
|País
|Hora de inicio
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras
|1:00 p. m.
|Colombia, Perú, Panamá, Ecuador
|2:00 p. m.
|Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela
|3:00 p. m.
|Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay
|4:00 p. m.
Canales y plataformas para ver en vivo
- Claro Sports transmitirá la ceremonia en varios países de la región como Costa Rica.
- ESPN llevará la señal a gran parte de Latinoamérica.
- Disney+ ofrecerá la gala vía streaming en algunos territorios.
- TNT Sports también será opción en determinados países.
- En España, la transmisión oficial estará a cargo de Movistar Plus+.
El Balón de Oro 2025 se otorgará tomando en cuenta la temporada futbolística comprendida entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.