Lamine Yamal envió sorpresivo mensaje sobre el Balón de Oro

Lamine Yamal felicitó a Ousname Dembelé por el Balón de Oro (FRANCK FIFE/AFP)

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, reaccionó tras quedar en el segundo lugar del Balón de Oro 2025, que fue ganado por Ousmane Dembélé.

En su cuenta de Instagram, el futbolista de 17 años compartió un mensaje en el que destacó la importancia de la fe y el esfuerzo constante.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada”.

Con estas palabras, Yamal mostró que le dolió perder el premio mayor, pero que tiene claro que su carrera solo está empezando.

El Trofeo Kopa, su gran logro de la noche

Aunque no conquistó el Balón de Oro, Lamine Yamal recibió por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa, premio que lo reconoce como el mejor jugador menor de 21 años en el mundo. Este galardón reafirma su condición de promesa y lo coloca como uno de los futbolistas más importantes del panorama internacional.

Lamine Yamal hizo historia al ganar dos trofeos Koa (FRANCK FIFE/AFP)

El debate por el Balón de Oro

La elección de Dembélé generó opiniones divididas. Mientras gran parte de la prensa internacional respaldó al atacante del PSG.

El gesto del joven jugador, sin embargo, contrastó con esas críticas, al mostrar serenidad y enviar un mensaje positivo.

Con solo 17 años, Yamal ya tiene dos Trofeos Kopa y un lugar asegurado como figura del FC Barcelona y de la selección española.