Teleguía Deportes

Lamine Yamal envió sorpresivo mensaje sobre el Balón de Oro

¿Esperaba ganar el Balón de Oro Lamine Yamal? Esto dijo el jugador del FC Barcelona

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Lamine Yamal
Lamine Yamal felicitó a Ousname Dembelé por el Balón de Oro (FRANCK FIFE/AFP)

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, reaccionó tras quedar en el segundo lugar del Balón de Oro 2025, que fue ganado por Ousmane Dembélé.

En su cuenta de Instagram, el futbolista de 17 años compartió un mensaje en el que destacó la importancia de la fe y el esfuerzo constante.

LEA MÁS: Ousmane Dembelé se llevó el Balón de Oro 2025 al ganarle al gran favorito del fútbol español

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada”.

Con estas palabras, Yamal mostró que le dolió perder el premio mayor, pero que tiene claro que su carrera solo está empezando.

El Trofeo Kopa, su gran logro de la noche

Aunque no conquistó el Balón de Oro, Lamine Yamal recibió por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa, premio que lo reconoce como el mejor jugador menor de 21 años en el mundo. Este galardón reafirma su condición de promesa y lo coloca como uno de los futbolistas más importantes del panorama internacional.

Lamine Yamal
Lamine Yamal hizo historia al ganar dos trofeos Koa (FRANCK FIFE/AFP)

El debate por el Balón de Oro

La elección de Dembélé generó opiniones divididas. Mientras gran parte de la prensa internacional respaldó al atacante del PSG.

LEA MÁS: Balón de Oro 2025: Ousname Dembelé le ganó a Lamine Yamal, aquí todos los ganadores

El gesto del joven jugador, sin embargo, contrastó con esas críticas, al mostrar serenidad y enviar un mensaje positivo.

Con solo 17 años, Yamal ya tiene dos Trofeos Kopa y un lugar asegurado como figura del FC Barcelona y de la selección española.

Lamine Yamal
Lamine Yamal llevó a toda su familia al Balón de Oro (FRANCK FIFE/AFP)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lamine YamlaBalón de OroTrofeo KopaOusname Dembelé
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.