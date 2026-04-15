Bancy Hernández y Jefferson Brenes no viajaron a Liberia, Erick Lonis aclara por qué

A horas de jugarse el partido contra Sporting FC, por la final del torneo de Copa, trascendió que dos futbolistas de Saprissa se quedaron en la capital.

Los morados viajaron el martes a Guanacaste, para prepararse de cara al encuentro contra los albinegros, que será a las 7 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano, y el volante Jefferson Brenes y el atacante Bancy Hernández no se trasladaron con el resto de sus compañeros y en las últimas horas circuló que podía ser por algún castigo.

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Jefferson Brenes, jugador de Saprissa, no viajó con el equipo para la final del torneo de Copa. Foto: prensa Saprissa. (Instagram/Instagram)

¿Viajaron Bancy y Jefferson?

Este medio le consultó a Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del cuadro morado, sobre la ausencia de ambos jugadores y esto nos respondió vía mensaje de WhatsApp:

“No viajaron Abraham (Madriz), Jefferson (Brenes), Jorkaeff (Azofeifa), Ricardo Blanco, Bancy (Hernández), (Pablo) Arboine y David Guzmán”.

Le preguntamos a Lonis si en el caso de Bancy y Brenes, la ausencia se debía a una foto que ha circulado en las últimas horas, en donde se ve a ambos compartiendo y, a su lado, algunas botellas de bebidas con alcohol y esto nos dijo:

Bancy Hernández no viajó con Saprissa para el juego contra Liberia: Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Esto es totalmente falso”.

Una fuente cercana a La Teja nos confirmó, además, que ninguno de los jugadores saprissistas cumple un castigo en este momento.

Concentrados

Minutos más tarde, el equipo publicó un comunicado en donde informa lo siguiente:

“El Deportivo Saprissa se encuentra a las puertas de una nueva final del torneo de Copa, con el equipo plenamente enfocado en la consecución de este objetivo.

“En línea con la estrategia deportiva definida para este certamen, y tal como ha ocurrido en compromisos anteriores, el club ha tomado la decisión de no contar con algunos jugadores de la plantilla profesional, con el propósito de cumplir con los requerimientos de la competición y brindar oportunidad a futbolistas de nuestras divisiones menores.

“En este contexto, la institución reitera que mantiene su enfoque en la preparación deportiva y no emitirá criterio sobre especulaciones ni rumores infundados que busquen afectar a nuestro equipo en una semana crucial”.