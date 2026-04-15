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Torneo de Copa: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final entre Sporting FC y Saprissa?

La final del torneo de Copa será este miércoles, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Sporting FC y el Deportivo Saprissa serán los protagonistas de la final del torneo de Copa, que se jugará este miércoles.

Ambos equipos se desplazarán hasta el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia, para buscar poner ese título en sus vitrinas.

Según dio a conocer la Unafut, Juan Gabriel Calderón será el encargado de impartir justicia en este duelo.

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Saprissa vs Sporting
La final del torneo de Copa será este miércoles, a las 8 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Recientemente, se dio a conocer que Calderón formará parte del panel de árbitros de la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La hora de la final del torneo de Copa

La final del torneo de Copa, entre Sporting FC y Saprissa dará inicio a las 7 de la noche.

Este encuentro se podrá ver por FUTV.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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