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Futbolista se perderá la final entre Sporting FC y Saprissa (y el resto del torneo) por ruptura de ligamento cruzado

Sporting enfrentará a Saprissa, este miércoles, por la final del torneo de Copa, a las 8 p. m.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

A horas de enfrentar al Saprissa en la final del torneo de Copa, desde Sporting FC llegan malas noticias, con respecto a uno de sus jugadores.

Este martes, el equipo albinegro confirmó que un futbolista se perderá lo que resta del torneo, a causa de una delicada lesión.

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Saprissa
El juego entre Sporting FC y Saprissa será este miércoles, a las 8 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El parte médico de Sporting

“Tras las pruebas realizadas al jugador Matías Verón en las últimas horas confirmamos que se le ha diagnosticado una lesión de ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

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“Su tiempo de recuperación aproximado será de nueve meses Verón comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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