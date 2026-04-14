Futbolista se perderá la final entre Sporting FC y Saprissa (y el resto del torneo) por ruptura de ligamento cruzado

A horas de enfrentar al Saprissa en la final del torneo de Copa, desde Sporting FC llegan malas noticias, con respecto a uno de sus jugadores.

Este martes, el equipo albinegro confirmó que un futbolista se perderá lo que resta del torneo, a causa de una delicada lesión.

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El juego entre Sporting FC y Saprissa será este miércoles, a las 8 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El parte médico de Sporting

“Tras las pruebas realizadas al jugador Matías Verón en las últimas horas confirmamos que se le ha diagnosticado una lesión de ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

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“Su tiempo de recuperación aproximado será de nueve meses Verón comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días”.