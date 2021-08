Beatriz Padrón nada contra los estereotipos y se define como queer

Beatriz cuenta con el apoyo de su familia y amigos. Cortesía. Beatriz cuenta con el apoyo de su familia y amigos. Cortesía.

Luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la nadadora Beatriz Padrón se abrió y contó que pertenece a la comunidad LGTBIQ.

La joven se define como queer, es decir, que no se identifica con el género masculino ni con el femenino; sin embargo, crea su personalidad con características de ambos.

El 29 de julio mientras la deportista viajaba de regreso al país, se dedicó a contestar algunas preguntas en sus redes sociales y su mensaje removió las fibras más sensibles de algunos de sus seguidores, quienes le agradecieron por representar a la comunidad LGTBIQ.

“Gracias por representar a la comunidad queer. Te amamos”, decía el mensaje de uno de sus seguidores, a lo que la deportistas replicó, “gracias, la verdad nunca había hecho referencia a eso tan públicamente y tampoco me parece algo que me defina, sino algo que más bien es una parte de lo que soy”.

Beatriz compitió en las justas olímpicas el 26 de julio, en la prueba de los 200 metros libres, en donde superó su marca personal, registrando un tiempo de 2:04:56.

La deportista de 18 años conversó con La Teja y contó que recibe el apoyo de su familia y amigos.

Padrón está muy agradecida con los ticos, en especial con la gente del cantón de Belén.

“Sigo siendo yo”

- ¿Cómo ha cambiado la vida de Beatriz después de Tokio?

Mi vida como tal no ha cambiado. Aún tengo a mi familia conmigo, aún soy la misma persona, con una nueva perspectiva de la vida, pero sigo siendo yo.

Esta nueva perspectiva está muy relacionada con el hecho de disfrutar lo que hago porque soy feliz y no por un resultado.

- ¿Cuáles son sus objetivos a corto y mediano plazo?

Primero que todo tengo que irme a la universidad de Nebraska-Lincoln, en Estados Unidos, y comenzar mis estudios en Ingeniería en Sistemas Biológicos.

Luego, comunicarme con mi entrenador en Costa Rica para seguir con el ciclo olímpico de París 2024 y ponernos de acuerdo para los torneos en los que voy a participar.

- ¿Cómo ha sentido el apoyo de la gente?

La gente ha sido demasiado buena conmigo, en especial la gente de Belén (de donde es vecina). Se han acercado con palabras muy bonitas y de verdad sus gestos me llegan al corazón. Estoy muy agradecida con todos y muy honrada de haber podido representar a Costa Rica en lo más alto del deporte.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de manejar en su carrera como deportista?

Lo más difícil ha sido definitivamente el lidiar con la presión y expectativas, pero más que todo por lo exigente que soy conmigo.

- ¿Cómo hace frente a las críticas?

Yo siempre he sido una persona que defiende su lugar, me enorgullece lo que soy y lo que he logrado y que las personas digan lo contrario me enoja, más que todo si dicen cosas que no son ciertas.

La crítica basada en hechos reales no me importa, cada persona tiene derecho a opinar. Sin embargo, basarse en falsedades, asumir o criticarme como persona sin realmente conocerme no es algo que tolere.

No me quedo callada ante ese tipo de comentarios. Yo confío en lo que soy y no me da miedo decir lo que pienso.

- ¿Por qué se define como queer?

Simplemente porque no me identifico como heterosexual. Las especificidades de la etiqueta no me preocupan personalmente.

- ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia y amigos?

Ha sido demasiado importante y agradezco mucho tener eso en mi vida, ya que tengo claro que muchas personas no lo tienen.

La tica abrió su corazón luego de participar en las Olimpiadas.

- ¿Le costó revelar su identidad sexual?

Creo que vivimos en una época donde ya esta situación se está normalizando y no he tenido problemas relacionados a este tema, aunque también tengo claro que no he hablado públicamente al respecto ni es algo de lo que haga mucho rollo.

“A veces hay que ocultar como uno es por miedo a correr una situación peligrosa. A veces uno simplemente no está listo para dar ese paso. Cada uno de nosotros tiene una historia y un camino diferente, pero quiero que sepan que siempre hay alguien ahí afuera que les aprecia, que les quiere. No están solos”. Beatriz Padrón, nadadora. — Beatriz Padrón, nadadora.

- ¿Se siente una fuente de inspiración para los más jóvenes?

No hice la publicación original con la intención de generar inspiración ni nada, simplemente estaba tonteando en mis redes sociales.

Luego me llegó un mensaje, donde me agradecían por representar a la comunidad LGTBQ y realmente me cayó que puedo hacer un cambio bueno y hacer a las personas sentirse más seguras de sí mismas.

En lo personal yo no me identifico como una fuente de inspiración ni nada, casualmente soy una persona que estaba en el momento correcto en el lugar correcto en cuanto a este tema. Pero si alguien se siente inspirado por mí, entonces me siento feliz de que encuentren a alguien con quien identificarse.

- ¿En algún momento le dio miedo revelar que es queer?

En un principio sí me dio miedo, en especial por mi mamá y mi papá, pero me aceptan como soy porque me aman y soy su hija. Yo sabía que mis amigos me iban a aceptar así que no tuve ningún problema.

- ¿Tienes pareja en este momento?

No quiero que el país sepa sobre mi vida amorosa (risas).